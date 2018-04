Thót tim hình ảnh hai bé gái bị cánh cổng sắt đè ngang người trong khi nô đùa

Trẻ con và nhất là cac bé ở vùng nông thôn thường rất ưa thích viêc trèo lên các ánh cửa trượt ở cổng và đẩy qua đẩy lại. Cha mẹ và người lớn cũng thường không hay để ý tới, cho rằng con em mình chơi như vậy là vô hại.

Thế nhưng mới đây, group Kí sự đường phố trên Facebook đã đăng tải lại bài viết của tài khoản Phan Anh với nội dung liên quan tới việc để trẻ đùa nghịch với chiếc cửa và hậu quả khôn lường.

Chẳng là khi hai đứa trẻ đang chơi đẩy cửa với nhau thì có một bé gái lớn hơn đến chơi cùng. Tuy nhiên cho đến lúc đẩy mở kịch cửa, bé gái bỗng dùng sức đẩy thật mạnh và nhanh làm cửa bật ra khỏi ray và đổ sập, tuy có nhiều người lớn nhưng vì sự viêc xảy ra quá nhanh khiến trở tay không kịp, cánh cửa sắt đè lên người 2 em bé nhỏ. Thật may là mọi người đã kip thời dựng cách cửa lên và bế em nhỏ ra xem xét tình hình. Có lẽ do đau và hoảng loan nên 2 em bé chỉ biết khóc, còn bé gái lớn hơn do sợ nên cũng chỉ đứng bên cạnh.

2 em bé trèo lên đánh đu trên cửa sắt.

Một bé gái lớn hơn tham gia đẩy cửa.

Đang đẩy qua lại thì cửa bất ngờ đổ sập.

Người lớn trong gia đình ngay lập tức nhấc lên để giải cứu 2 em bé.

Rất may mắn cả 2 bé đều an toàn.

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều nhười cảm thấy lo lắng khi nhà mình cũng có cửa kéo như vậy và nhắc nhở nhau phải để mắt tới lũ trẻ sát sao hơn.

Theo Helino