Thông báo chính thức về không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Trung tâm Khí tượng Thủy văn vừa thông báo hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc xuống phía Nam.

Từ nay đến cuối tháng 10 sẽ liên tiếp có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong đêm mai (23/10) và ngày 24/10 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 25/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ ngày 24/10 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Thời tiết Hà Nội từ đêm mai đến ngày 24/10 có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Các dự báo xa cũng cho thấy, từ 29 - 31/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường mạnh hơn. Từ đêm 29 trời lạnh, vùng núi trời rét.



K.N