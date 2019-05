Thiếu tướng Phan Anh Minh chính thức nghỉ công tác.

Ngày 2/5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Thiếu tướng Phan Anh Minh , Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí theo quy định từ ngày 1/5/2019.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (SN 1959) quê quán tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Từ 2002 đến 2007, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI TP.HCM, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cấp bậc Thượng tá, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Năm 2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an TP.HCM, kiêm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Năm 2012, ông là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Trong 18 năm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh góp phần giữ vững an ninh, chính trị của thành phố, đồng thời phối hợp với Bộ Công an triệt phá nhiều vụ án lớn xuyên quốc gia.

Theo Quang Anh (Vtc.vn)