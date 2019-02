Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và kèm theo hình ảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phượng trú tại thôn Lê Hà, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (Hải Dương) với nội dung: Nhờ mọi người tìm giúp con gái Nguyễn Thị Thương (tên thường gọi Nguyễn Ngọc Bích, SN 2002) bỏ nhà đi đến nay không liên lạc được khiến người thân lo lắng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Nguyễn Văn Phượng (bố cháu Bích) cho biết và xác nhận: “Hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội chính là con gái tôi, sau khi gia đình không liên lạc được, không tìm thấy cháu đã được người thân đưa lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ”.

Sau khi không tìm thấy con gái, người thân gia đình anh Phượng đưa thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể của bố thiếu nữ, khoảng 14h chiều 20/2, thời điểm đó cháu Bích đang ở nhà bà nội (cách nhà anh Phượng khoảng 10m) và ngồi nói chuyện với bà cùng anh họ (con nhà bác).

Khi đang ngồi nói chuyện, cháu Bích nhận được cuộc điện thoại của ai đó gọi đến và đi ra sân nói chuyện. Nói chuyện xong cháu vào nhà và nhân lúc mọi người không để ý, con gái anh lấy túi đi ra cổng làng.

Một lát sau, không thấy em gái đâu, anh họ cùng bà nội đi tìm và chạy sang báo cho vợ chồng anh Phượng. Nghĩ con gái chơi đâu đó ở khu vực gần nhà nên chị Lê Thị Liên (mẹ cháu Bích) đạp xe đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Sau cuộc điện thoại vào buổi chiều 20/2, gia đình anh Phượng không thể liên lạc được với con gái và hiện tại không biết cháu Bích ở đâu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi không tìm thấy con gái, gia đình anh Phượng gọi điện thoại vào số máy cháu Bích thì không liên lạc được, truy cập nhắn tin qua Facebook, Zalo cũng không gửi được. Đến tối hôm đó, gia đình báo chính quyền xã Thanh Quang.

“Đến ngày hôm sau, một số người dân trong thôn có thông tin với gia đình tôi rằng, buổi chiều 20/2, họ gặp và nhìn thấy cháu Bích mang theo một chiếc túi đi về phía cổng làng. Tuy nhiên, nghĩ cháu đi làm công ty nên không hỏi, nhưng ra đến đầu làng thì đã có 2 thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần áo đen đi xe máy đợi sẵn và đón con gái tôi đi, còn đi đâu thì không ai biết”, anh Phượng cho biết.

Cũng theo người nhà thiếu nữ, trước khi xảy ra sự việc, giữa bố mẹ cùng người thân và cháu Bích không có mâu thuẫn gì, nhưng cháu Bích có một số biểu hiện khác ngày thường. Thậm chí, buổi sáng 20/2, chị Liên bảo cháu đi cấy nhưng Bích nói mệt nên ở nhà và đến chiều thì cháu đi đâu không ai hay.

Hiện tại, sau 4 ngày mất tích, gia đình anh Phượng cùng người thân vẫn chưa tìm được cháu Bích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (23/2), ông Nguyễn Xuân Thảo – Chủ tịch UBND xã Thanh Quang cho biết: “Sự việc cháu Bích bỏ nhà đi và hiện nay chưa tìm thấy là có thật. Hiện tại, gia đình cháu có báo chính quyền xã và sau đó được Công an địa phương hướng dẫn thủ tục làm đơn trình báo lên Công an huyện Nam Sách và Công an tỉnh Hải Dương nhờ tìm kiếm”.

“Từ hôm không liên lạc được với cháu đến nay, gia đình tôi ai cũng lo lắng, bất an sợ tính mạng cháu không được an toàn hoặc bị người xấu bán sang biên giới. Tôi mong rằng, nếu ai biết được con gái tôi hiện đang ở đâu nhờ thông tin giúp cho gia đình theo SĐT: 0379248989 - 0348717871”, người thân cháu Bích cho biết.

Được biết, cháu Bích là con út trong gia đình, sau khi học hết THCS, cháu ở nhà làm lao động tự do và không được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa.

