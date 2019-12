Thiếu niên tử vong dưới sông sau nhiều ngày mất tích

Ngày 4/12, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin bước đầu về nguyên nhân tử vong của thiếu niên D.Đ.T. (SN 2002, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Vụ việc T. mất tích và tử vong dưới sông khiến dư luận có nhiều nghi vấn đề cái chết này.

Con sông nơi T. tử vong

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 2/12, người dân xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể của một nam giới trên sông Khang, đoạn chảy qua khu vực cầu Ngầm, nơi giáp ranh với xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Đức cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, xác minh vụ việc, làm rõ tung tích của nạn nhân.

Ngày 3/12, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của thi thể nam giới là D.Đ.T. (17 tuổi).

Theo kết quả xác minh bước đầu, T. hay đi lên huyện Hiệp Đức, cách nhà khoảng 30km để chơi. Lần cuối cùng nạn nhân được camera ghi lại lúc 14h ngày 30/11, tại cây xăng Đông Phú, thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; khi đó nạn nhân đang điều khiển xe mô tô màu đỏ, trên người mặc bộ áo mưa. Sau đó gia đình không nhận được thông tin gì của T.

Nhận thấy nhiều tình tiết bất thường, Công an huyện Hiệp Đức đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu các giám định viên nhận định nguyên nhân chết do ngạt nước, không phát hiện các dấu hiệu tác động ngoại lực. Nạn nhân chết cách thời điểm bữa ăn cuối cùng khoảng 1,5 giờ đồng hồ.

Mở rộng hiện trường, tại vị trí cầu Ngầm, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vết trầy xước mới trên mặt đường tại mép cầu nên đã tiến hành thuê các thợ lặn để tìm kiếm và trục vớt được chiếc xe mô tô của nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức xác minh.

