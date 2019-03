'Thấy cháu chạy qua đường, tôi chỉ kịp đạp phanh, bẻ lái...'

Trưa 16/3, anh Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) - tài xế trong vụ bẻ lái tránh cái chết cho bé trai 6 tuổi - đã dành cho PV Tuổi Trẻ Online cuộc trò chuyện ngắn về diễn biến sự việc được dư luận quan tâm.

Anh Tuấn kể lại: "Khoảng 10h53 sáng 15/3, tôi lái xe buýt đến đoạn xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai), thấy một số xe máy chạy phía trước tôi có bấm còi. Tôi quan sát thấy cháu bé ngoảnh lại phía sau nhưng không hiểu sao cháu lại băng qua đường. Tình huống lúc đó rất bất ngờ, tôi thắng phanh dần dần, bé chạy sát quá nên tôi đánh lái để tránh cháu".

"Tôi xuống xe để xem thì thấy cháu không bị gì, chân tay không làm sao nên cũng rất mừng", anh Tuấn nói.

Sau đó, gia đình bé trai đề nghị anh Tuấn gửi lại giấy tờ tùy thân và số điện thoại rồi để anh Tuấn tiếp tục chở khách. Hết giờ làm việc, anh Tuấn quay trở lại gia đình bé trai để hỏi thăm sức khỏe thì thấy cháu bé chỉ bị xây xát ngoài da.

Theo anh Tuấn, thời điểm đó anh đi với tốc độ 44km/h và may mắn đánh lái kịp thời, tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn - người bẻ lái tránh cái chết cho bé trai 6 tuổi - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự cảm phục trước sự nhanh trí, bình tĩnh xử lý tình huống của tài xế trước hình huống bất ngờ khi lái xe.

Bạn đọc Vũ Hồng chia sẻ: "Xem clip mà thót tim. Cũng may bác tài đã nhanh tay xử lý kịp thời, nếu không lại phải khổ vì tai nạn lỗi không phải do chính mình gây ra. Các bậc cha mẹ nếu có xem được tin và clip này cũng nên tự nhắc nhở mình trong việc dạy dỗ các em về sự an toàn cho bản thân khi đi đường".

Còn bạn đọc Ng.Uyên kiến nghị: "Phụ huynh và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở các cháu về an toàn giao thông. Tùy vào lứa tuổi mà có phương pháp giáo dục phù hợp. Cháu bé may mắn, tài xế cũng nhanh tay và bình tĩnh".

Kể về một tình huống giao thông tương tự khi chở con đi học về bằng xe máy thì đụng phải một bé trai 7 tuổi băng qua đường bất ngờ, bạn đọc Thu Nhan tâm sự: "Và giờ đây ký ức đó vẫn mãi theo tôi. Con đường đó tôi vẫn đi qua mỗi ngày. Một bài học cho tôi và dạy cho con cháu mình cẩn thận hơn".

Như chúng tôi thông tin, khoảng 10h50 sáng 15/3, tài xế Nguyễn Văn Tuấn chạy xe buýt hướng từ phường Quỳnh Phương vào TP Vinh, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) thì đụng phải bé V.X.Đ. (6 tuổi) chạy nhanh qua đường. Lúc này, tài xế Tuấn vừa thắng gấp, vừa bẻ lái để tránh tai nạn xảy ra với bé Đ..

Theo Doãn Hòa (Tuổi Trẻ)