Thanh niên tử vong nằm giữa đường với nhiều vết thương

Danh tính người tử vong được xác định là Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Bà Bèo, xã Lương Thế Trân) là nhân viên 1 công ty thủy sản ở TP Cà Mau.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/7 người dân đi đường phát hiện 1 người thanh niên tử vong nằm giữa đường (đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau). Trên người có nhiều vết thương, trong đó, có những vết thương nghiêm trọng ở cổ, đầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhận định bước đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu do tai nạn giao thông.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VOV