Miến làng So (xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) từ lâu đã trở thành một đặc sản có thương hiểu nổi tiếng khắp mọi miền. Lịch sử của nghề làm miến truyền thống đã được gần 100 năm với sự gìn giữ của nhiều thế hệ người dân làng So.

Với bí quyết riêng được truyền từ đời nay qua đời khác, miến làng So được sản xuất từ củ dong có sợi thơm ngon, dai mềm. Đặc biệt khi nấu lên, sợi miến vẫn giữ được màu trắng trong rất hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm của những người sản xuất lâu năm, miến làng So có được sự khác biệt một phần do bí quyết nghề, phần khác là do được thiên nhiên ưu ái khi ban phát cho mảnh đất nơi đây nguồn nước vừa trong vừa ngọt.

Làng So được xem là nơi làm miến truyền thống lâu đời lớn nhất Việt Nam.

Nguyên liệu làm miến từ bột củ dong giềng.

Trung bình mỗi hộ sản xuất 3 tấn miến/ngày.

Dân làng So phơi khô miến một cách tự nhiên để sợi được dai và thơm.

Ngoài các thị thành trong nước, hiện nay miến làng So đã được xuất khẩu.

Nghề truyền thống này đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động ở các khu vực lân cận.

100% hộ sản xuất miến đều tham gia ký kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng hợp tác để bảo vệ thương hiệu miến làng So.

Xuân Thiều