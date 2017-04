Tài xế điều khiển ô tô tông ngã thai phụ rồi tăng ga bỏ chạy

Ngày 28/4, CSGT huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với phòng CSGT tỉnh Quảng Nam tạm giữ một xe ô tô bỏ chạy sau khi gây tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h45 tối 27/4, ô tô mang BKS: 38A - 134.. do tài xế Trần Quốc Việt (trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT 615, theo hướng Tam Lộc - Tam Kỳ.

Hiện trường nơi xảy vụ va chạm.

Khi di chuyển đến đoạn qua thôn An Hòa (xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 92-N9 85.., do chị Huỳnh Thị Hoài Thương (35 tuổi, trú thôn Cẩm khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang mang thai điều khiển, khiến thai phụ ngã nhào ra đường.

Sau cú va chạm, tài xế Việt đã điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường, còn chị Thương bị thương, được người dân đi cấp cứu.

Chiếc xe ô tô đang bị tạm giữ tại cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, CSGT huyện Phú Ninh phối hợp với Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tiếp nhận hiện trường và truy đuổi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì phát hiện chiếc xe ô tô vừa gây tai nạn trên bị nổ lốp xe và đang sửa chữa bên đường.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã mời tài xế về cơ quan chức năng làm việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ