Tai nạn thương tâm: Người phụ nữ bị lìa đầu sau cú va chạm mạnh

Xác nhận sự việc với PV vào trưa nay (14/7), đại diện UBND phường Ái Quốc (TP. Hải Dương) cho biết, vào khoảng 8h40 sáng cùng ngày trên địa bàn phường xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô và xe máy khiến 2 người thương vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm, Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cụ thế, trước khi xảy ra sự việc, xe ô tô BKS 15A-069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958), trú tại xã An Đồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) lưu thông trên QL5 hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đi đến Km 59+700 đoạn qua địa phận phường Ái Quốc bất ngờ và chạm với 2 xe máy.

Xe thứ nhất BKS 34B2-142.55 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990), trú tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành điều khiển. Xe máy thứ hai BKS 16K4-1259 do ông Nguyễn Thanh Tuân (SN 1945), trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Thi thể nạn nhân nữ tử vong sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cú va chạm mạnh kiến xe ô tô lao lên vệ đường đâm đổ biển báo hiệu đường bộ. Riêng chị Lức tử vong tại chỗ trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ, còn ông Tuân bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an phường Ái Quốc có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành điều tiết giao thông và thông báo về Công an TP. Hải Dương cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Tùy