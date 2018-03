Tai nạn khi đang về đăng ký kết hôn, cô gái trẻ chỉ kịp nói: 'Tuần sau cháu cưới rồi!'

Sự ra đi của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thùy Dương khiến cả làng tiếc thương, đau xót vì nếu không có vụ tai nạn giờ này tuần sau là đám cưới của em.

Trước khi mất chỉ kịp nói địa chỉ và sắp làm đám cưới

Ngày 13/3, tại ngã tư đường Lê Trọng Tấn – Quang Trung (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến Nguyễn Thị Thùy Dương (24 tuổi) tử vong. Có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, những người dân chứng kiến cho biết nhà của Dương ở xã Phụng Châu, huyên Chương Mỹ. Khi bị tai nạn, Dương đang trên đường về nhà để chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.

Vụ tai nạn đã cướp đi bao dự định hoài bão của cô gái trẻ.

Hôm nay 14/3, tại nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, người thân và hàng xóm láng giềng đang làm lễ an táng cho cô gái trẻ xấu số. Ngay từ ngoài cổng nghĩa trang, những vòng hoa trắng xếp thẳng hàng ngăn nắp vào đến nhà tang lễ.

Người thân, bạn bè, hàng xóm đến tiễn đưa Dương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong nhà tang lễ, những người thân của Dương khóc không thành tiếng, bố mẹ Dương đã được người thân đưa về gia đình chăm sóc sau cú sốc quá lớn. Ngồi bệt bên di ảnh của Dương là chàng trai với ánh mắt đỏ hoe, khi hỏi những người thân thì mới biết đó chính là chồng chưa cưới của Dương.

“Đáng lẽ ra, giờ này tuần sau là ngày 2 đứa tổ chức đám cưới. Và hôm nay (14/3) là ngày các cháu đi chụp ảnh cưới, thế mà…”, ông Nguyễn Kim Pháp (chú ruột của Dương) đau xót nói và hướng ánh mắt về phía trong nhà tang lễ.

Ông Pháp chia sẻ chỉ còn 1 tuần nữa là cháu ông lên xe hoa.

Ông Pháp cho biết, sáng ngày 13/3, Dương làm ca sáng, đến trưa thì xin nghỉ để về chuẩn bị cùng chồng sắp cưới đi đăng ký kết hôn. Khi đi đến đoạn đèn đỏ Quang Trung – Lê Trọng Tấn thì va chạm với chiếc xe rơ moóc đi cùng chiều và dẫn đến sự việc đau lòng.

“Nhận được tin báo lúc 2 giờ chiều, chúng tôi chạy ra hiện trường thì thi thể cháu đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện. Tôi đã xem camera ghi lại khi cháu bị tai nạn, chiếc xe rơ moóc đó đã vượt đèn đỏ ở những giây cuối.

Cú va chạm đầu tiên cháu tôi bị chèn lên tay, sau đó chiếc xe tiếp tục kéo lê cháu tôi và chiếc xe máy đi vài chục mét, khi người dân ra chặn đầu tài xế mới dừng lại”, ông Pháp kể lại.

Theo ông Pháp, khi bị chiếc xe tải chèn lên cơ thể, cháu gái ông vẫn còn tỉnh và nói với người dân rằng: “Cháu ở Phụng Châu, Chương Mỹ. Tuần sau là cháu cưới rồi”, sau đó Dương bất tỉnh và được xác định là tử vong.

Bao dự định, ước mơ còn dang dở

Sau khi tiến hành các thủ tục, 21 giờ ngày 13/3 thi thể Thùy Dương được đưa về quê nhà. Dương là con cả trong gia đình có 3 chị em, chịu vất vả từ bé nên rất chịu khó làm ăn. Học xong lớp 12, Dương phải gác lại ước mơ vào giảng đường đại học để đi làm thuê lấy tiền nuôi 2 em.

Em trai Dương cho biết, chị đã phải chịu nhiều thiệt thòi để nuôi các em đi học.

“Khi mới đi làm, lương của Dương chỉ được khoảng 3,4 triệu 1 tháng. Lần nào cũng vậy, cứ lấy lương hôm trước, hôm sau Dương lại hết tiền vì số tiền đó chỉ đủ để đong gạo, nộp tiền học cho 2 em. Bố mẹ bệnh tật ốm yếu, quanh năm chỉ trông vào 3 sào ruộng, kinh tế gia đình đều dựa cả vào Dương”, ông Pháp chia sẻ.

Tuấn đau buồn ngồi bên linh cữu vợ chưa cưới

Còn Tuấn - chồng chưa cưới của Dương, hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Tuấn cũng mới về quê được 3 ngày để lo chuyện cưới xin và chụp ảnh. Dự định, sau khi cưới xong 2 vợ chồng Dương sẽ cùng nhau sang Nhật Bản lao động, nhưng bây giờ mọi thứ đã tiêu tan.

“Áo cưới hai đứa cũng sắm hết rồi, chỉ đợi ngày chụp ảnh và lên xe hoa thôi mà không được. Tối qua, gia đình chúng tôi đã thống nhất cho bộ váy cưới của cháu vào trong áo quan. Khổ thân cháu tôi, chưa kịp khoác váy cưới lên người thì đã mãi ra đi”, ông Pháp ngậm ngùi nói.

Đầu giờ chiều ngày 13/3, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế điều khiển xe đầu kéo là Hoàng Thanh Huấn (32 tuổi, ở thôn Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Khám phá