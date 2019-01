Sự thật về bé trai bị bắt cóc quấn nilon để bán sang Trung Quốc

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc một bé trai bị bắt cóc, sau đó nhốt trong một con hẻm nhỏ ở TP. Hải Phòng và chuẩn bị bán sang Trung Quốc khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Đặc biệt, thông tin này còn nói rõ, khi phát hiện sự việc, một công nhân đã cấp báo Công an huyện Thủy Nguyên và 3 đối tượng bị bắt giữ. Cùng với đó là hình ảnh một cháu bé mặc áo đồng phục học sinh đang nằm trên giường, phần mặt và chân tay bị bọc kín bằng túi nilon...

Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Dương - Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên cho hay, khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện đã tiến hành kiểm tra và xác minh.

Ảnh minh họa

Kết quả xác minh cho thấy, không có việc bé trai bị bắt cóc nhốt trong hẻm nhỏ như trên mạng xã hội lan truyền. Theo tìm hiểu, thông tin trên là bịa đặt được xuất phát từ trò đùa của một nhóm học sinh tự quấn nilon rồi chụp ảnh. Sau đó, hình ảnh được một số trang cá nhân bán hàng online thêm các thông tin và đăng tải trên mạng xã hội.

Cũng theo Công an huyện Thủy Nguyên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin về một số vụ việc nghiêm trọng được lan truyền trên mạng xã hội. Những thông tin này không được kiểm chứng hoặc do ai đó bịa đặt nhằm mục đích câu like... khiến dư luận hoang mang.

Do đó, người dùng mạng xã hội cần cân nhắc trước khi chia sẻ những thông tin không có cơ sở, tránh rơi vào bẫy của những kẻ chuyên dùng mạng xã hội vào những mục đích cá nhân, không lành mạnh.

Đức Tùy