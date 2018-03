Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza, nhiều cư dân ở TP.HCM lo lắng cho mạng sống của mình

Không chỉ riêng Carina Plaza

Vụ cháy chung cư Carina Plaza là 1 trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa cháy Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) vào năm 2002 khiến 60 người tử vong, 70 người bị thương.

Bất an, lo lắng là tâm trạng chung của những cư dân sống tại các chung cư, từ chung cư cao cấp đến bình dân. Khi mở bán, chung cư Carina Plaza được giới thiệu là căn hộ cao cấp. Nhưng khi thảm họa xảy ra, hệ thống báo cháy, báo khói, nước cứu hỏa đều bị tê liệt.

Cuối cùng, 13 người chết, và hàng chục người bị thương. Nếu không có sự phản ứng kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM và người dân, con số thương vong sẽ lớn hơn nhiều.

Trước Carina Plaza, nhiều dự án chung cư từ bình dân đến cao cấp tại TP.HCM đã từng xảy ra cháy, nổ tương tự. Cùng với đó nhiều dự án đã được PCCC TP.HCM cảnh báo trước nguy cơ.

Cụ thể, những dự án từng xảy ra cháy nổ có thể kể đến Kumho Asiana Plaza (Q.1, năm 2009), chung cư Phú Đạt (Q.Bình Thạnh, năm 2016), chung cư Saigon Pearl (Q.Bình Thạnh, năm 2017). Mới đây nhất, rạng sáng 12/1/2018, chung cư Rubyland (Q. Tân Phú) cũng xảy ra 1 vụ cháy. Sau đó, sáng 20/1/2018 là chung cư Hưng Ngân.

Nhiều chung cư chưa được nghiệm thu PCCC đã cho dân vào ở, tiềm ẩn 1 thảm họa Carina khác

Theo thống kế từ PCCC TP.HCM, từ năm 2012 đến nay, tại TP.HCM đã xảy ra gần 40 vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng. Trong đó có 26 vụ cháy tại các chung cư nhà ở.

Đừng "đánh đu" mạng sống của người dân

Theo chia sẻ của lực lượng PCCC TP.HCM, không ít chủ đầu tư cũng như BQL chung cư không quan tâm đến vấn đề PCCC. Thậm chí nhiều chung cư chưa được nghiệm thu PCCC nhưng vẫn đưa dân vào ở.

Một ví dụ điển hỉnh có thể kể đến vụ cháy tại chung cư Hoàng Quân (H.Bình Chánh). Thời điểm tháng 7/2016, khi cho cư dân vào ở chung cư này vẫn chưa được nghiệm thu PCCC.

Theo quy định, các dự án chỉ được đưa dân vào ở khi đã có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu chất lượng công trình, nghiệm thu thang máy.

Tuy nhiên, trong năm 2017 đã có hàng loạt chủ đầu tư tự ý đưa dân vào ở khi chưa hoàn thành nghĩa vụ, đã được báo chí phản ánh. Có thể kể đến những cái tên như: Chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân), chung cư Tecco Green Nest (Q.12), chung cư Ngọc Phương Nam (Q.8), chung cư Carillon 2 (Q.Tân Phú)….

Ám ảnh bởi vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, cư dân The Botanica thức trắng đêm viết "tâm thư" gửi chủ đầu tư.

Trước đây, nhiều lần Báo Gia đình và Xã Hội nhận được phản ánh của cư dân tại chung cư Mỹ Viên (Q.7) về vấn đề PCCC của tòa nhà. Sau đó, trả lời lời báo chí, chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết những công trình tại Mỹ Viên đã được Cảnh sát PCCC nghiệm thu.

Sau thảm họa tại Carina Plaza, Báo Gia đình và Xã Hội lại tiếp tục nhận được phản ánh của cư dân trên về việc nguồn điện dự phòng của chung cư này không hoạt động và hệ thoát hiểm dự phòng (thanh tời được lắp vào ban công mỗi căn hộ) không đảm bảo việc thoát hiểm khi sự cố xảy ra.

Theo ghi nhận, không chỉ cư dân Mỹ Viên, cư dân nhiều chung tư khác đã lên tiếng đòi chủ đầu tư và BQL tòa nhà công khai thông tin về hiện trạng PCCC tại các chung cư mình đang sinh sống.

"Tháng 10/2017, cư dân đã vào ở nhiều rồi nhưng mãi tới tháng 12/2017, tòa nhà The Botanica mới được nghiệm thu PCCC"

Bi hài nhất là chuyện xảy ra tại chung cư tại The Botanica. Theo cư dân, dự án đã bàn giao từ cuối tháng 8/2017 nhưng đến nay chủ đầu tư cũng như BQL vẫn chưa hề có một buổi tập huấn PCCC lần nào. Trong khi nhiều lần họ yêu cầu chủ đầu tư và BQL đưa ra các văn bản giấy tờ nghiệm thu của cơ quan chức năng nhưng không thấy đâu.

Do vậy, ngay sau khi sự cố cháy căn hộ tại Carina Plaza, nhiều cư dân sinh sống tại The Botanica đã kéo nhau lên trụ sở chính Tập đoàn Novaland (đơn vị phát triển dự án) yêu cầu cung cấp những giấy tờ pháp lý về dự án, cũng như văn bản nghiệm thu, chứng nhận về PCCC. Thậm chí, ám ảnh bởi vụ cháy tại chung cư Carina Llaza, cư dân The Botanica còn viết cả tâm thư gửi chủ đầu tư lúc nửa đêm.

Trong ngày 23/3 (cùng ngày xảy ra hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza), BQL tòa nhà The Botanica mới chịu thông báo trên bảng tin về những các giấy tờ về nghiệm thu PCCC tòa nhà. Lúc này mới "lòi" ra việc chủ đầu tư "đánh đu" mạng sống của người dân khi bàn giao và cho cư dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu PCCC.

“Tháng 10/2017, cư dân đã vào ở nhiều rồi mà mãi tới tháng 12/2017, tòa nhà The Botanica mới được nghiệm thu PCCC. May mắn là thời gian đó không xảy ra sự cố cháy nổ nào không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Hồ Xuân Vinh, một cư dân cho biết.

Được biết, trong ngày 26/3, cư dân The Botanica tiếp tục gửi thư kiến nghị tới BQL tòa nhà về những vấn liên quan. “Cửa thoát hiểm The Botanica luôn trong tình trạng bị chèn bởi các vật chắn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của hơn 13 người và rất nhiều người khác bị thương nghiêm trọng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza”, nội dung cư dân kiến nghị tới BQL tòa nhà.

Trong khi đó, trao đổi với PV, Đại diện BQL tòa nhà The Botanica cũng cho biết đã cập nhật thông tin về bản bản nghiệm thu PCCC công trình tới cư dân. Ngoài ra, trong thư phản hồi ý kiến cư dân, BQL tòa nhà cho biết đã mời PCCC TP.HCM tiến hành triển khai diễn tập PCCC vào ngày 05/02/2018 và đang đợi kế hoạch diễn tập từ đơn vị này.

Hiện tại, trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 1.000 nhà cao từ 5 tầng trở lên, trong đó có 605 nhà cao trên 10 tầng. Mới đây, qua kiểm tra 645 chung cư, cơ quan chức năng phát hiện có 7 công trình chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC đã cho phép người dân vào ở.

Được biết, ngay sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina Plaza, nhiều chung cư ở TP.HCM bắt đầu tập huấn PCCC cho cư dân.

Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM kiểm tra tình hình công tác PCCC ở các chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Trong ngày hôm nay, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn giao công an thành phố khẩn trương triển khai, sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza.

Lê Nguyễn