Di sản “ngập” rác

Hình ảnh rác chất thành đống dưới gốc cây hai bên đường, bốc mùi hôi thối gây phản cảm với nhiều du khách khi đến tham quan Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới này. Nơi xuất hiện, tồn đọng rác nhiều nhất là khu vực xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Đang là mùa du lịch cao điểm, tuy nhiên nhiều nơi trong vùng di sản Tràng An lại đầy rác thải do người dân địa phương vô tư xả ra môi trường. Hình ảnh hàng trăm túi rác đủ loại bốc mùi hôi thối nồng nặc nơi đây làm du khách ngán ngẩm. Thời gian trước, trong và sau Tết việc thải rác ra môi trường của người dân tăng cao, cộng với lượng khách du lịch lớn đổ về đây nên rác thải cũng tăng đột biến. Rác tồn đọng nhiều nhất là tại khu vực có đông các nhà hàng, khách sạn trong vùng di sản. Ngoài ra còn lượng rác thải lớn do các hộ kinh doanh thải ra chất đầy hai bên đường.

Đi dọc từ TP Ninh Bình vào vùng di sản Tràng An nhiều người dễ dàng bắt gặp những túi, bì rác lớn được chất thành đống hai bên đường, dưới các gốc cây. Từ nhiều ngày qua, số lượng lớn tồn đọng này không hề được thu gom để xử lý, gây hình ảnh phản cảm đối với nhiều du khách khi đến Tràng An tham quan du lịch.

Đủ các loại rác thải do người dân, các hộ kinh doanh thải ra môi trường. Nhiều nhất là lượng rác thải từ việc kinh doanh của các quán ăn nhà hàng. Sau nhiều ngày không được thu gom, số rác này bốc mùi hôi thối nồng nặc. Du khách mỗi khi đi qua phải bịt kín khẩu trang, không dám nhìn vào những bãi rác tự phát vì ám ảnh.

Một khách du lịch cho hay, rác thải vứt vương vãi khắp nơi trong di sản Tràng An làm hình ảnh vùng di sản thế giới xấu đi rất nhiều trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Đây là vùng di sản "kép" văn hóa và thiên nhiên, không hiểu sao người dân lại vì lợi nhuận kinh doanh mà bỏ qua bảo vệ môi trường, không chỉ môi trường sống của họ bị ảnh hưởng mà còn làm hoen ố vùng di sản của nhân loại.

Khi được hỏi về tình trạng rác thải người dân thải ra khu du lịch, nhiều du khách chỉ lắc đầu ngao ngán và cho rằng, ý thức của người dân địa phương là đáng báo động trong việc bảo vệ môi trường và hình ảnh của điểm du lịch nổi tiếng.

70 nhà hàng là “thủ phạm” chính?

Trước thực trạng trên, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết, vào ngày thường, địa phương thu gom rác 2 ngày/lần, với lượng rác thải khoảng 80 tấn/tháng. Vào mùa lễ hội, địa phương chỉ đạo đơn vị thu gom rác bố trí thu gom rác 1 ngày/lần. Có thời điểm, lượng rác tăng đột biến, đơn vị thu gom này phải bố trí 35 chuyến xe với lượng rác thải trên 100 tấn/tháng.

Cũng theo bà Yến, hiện nay, trên địa bàn xã có khoảng 70 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, mỗi ngày phục vụ hàng nghìn lượt khách. Hơn nữa, hiện đang là thời điểm mùa lễ hội, khách du lịch đến địa phương tham quan đông, nên không tránh khỏi lượng rác thải sinh hoạt tăng lên đột biến. Đặc biệt là tại các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trước tình trạng trên, UBND xã đã chỉ đạo đơn vị thu gom rác thải tăng cường lao động và bố trí tăng thêm chuyến để thường xuyên dọn dẹp và thu gom, tập kết rác thải tại bãi trung chuyển tránh tình trạng rác thải chất thành đống hai bên đường. Tuy nhiên, do lượng rác tăng đột biến và một số nơi vẫn còn tình trạng tồn đọng rác thải. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân và du khách thiếu ý thức bảo vệ môi trường đã vứt rác bừa bãi, nên tình trạng rác ùn ứ vẫn còn tiếp diễn.

Tuy nhiên, bà Yến khẳng định rằng, trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, du khách trong việc vứt rác đúng nơi quy định, đồng thời yêu cầu các nhà hàng bố trí các thùng lớn để tập kết rác không được vứt bừa bãi hai bên đường, gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan Di sản. Cùng với đó, UBND xã yêu cầu đơn vị thu gom rác tăng cường nhân công và phương tiện để thu gom rác. Nếu đơn vị này không đủ năng lực, UBND xã sẽ ngừng hợp đồng và bố trí đơn vị thu gom rác thải khác nhằm đảm bảo môi trường du lịch.

Ông Bùi Đình Thành, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Hoa Lư cũng thừa nhận tình trạng trên, đặc biệt là rác tồn đọng tại khu vực dân cư, khu công cộng như các khu vực gần cầu Hội, bãi đỗ xe Động Am Tiêm giáp đường du lịch, đường du lịch Tràng An gần Tràng An Cổ, đường đê Bái Đính - Kim Sơn. Ông Thành cho biết, để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, Phòng TN&MT huyện đã bố trí nhân lực thường xuyên kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, thực hiện hoạt động tổng vệ sinh tại các khu dân cư.

Đồng thời, bằng văn bản, Phòng TN&MT đã yêu cầu UBND xã Trường Yên và các xã lân cận trên địa bàn xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác thải; rà soát, đôn đốc, nhắc nhở nhà hàng, khách sạn hoàn thiện thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường, đặt các thùng rác thải có nắp đậy, tập kết rác đúng nơi, đúng thời gian quy định. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định.

