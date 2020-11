Sau nửa ngày chạy dọc miền Trung, bão số 13 suy yếu, nửa tháng tới trời yên, biển lặng

Bão suy yếu thành áp thấp

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, chiều tối nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).





Lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.



Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Trong tối và đêm nay (15/11), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Gió mạnh trên đất liền: Trong tối nay, trên đất liền ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ nay (15/11) đến chiều mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn cho biết, sau cơn bão số 13, nước ta sẽ có khoảng nửa tháng trời yên, biển lặng sau chuỗi liên tiếp các cơn bão/áp thấp nhiệt đới từ đầu tháng 10 tới nay.

Dự báo từ nay đến cuối năm, nước ta có khả năng đón từ 1-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hiện tượng La nina, mùa bão năm nay có thể kéo dài đến đầu năm 2021.

Nguy cơ sạt lở từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Sau khi bão tan, cơ quan chức năng đưa phương tiện chở người dân về nhà.





Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn, từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 15/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Kỳ Lạc là 57,2 mm, Hồ chứa nước Kim Sơn là 100 mm, Kỳ Thịnh là 97,2 mm, Bàn Nước là 96,2 mm, Kỳ Anh là 91,8 mm (Hà Tĩnh); Vạn Trạch là 181,4 mm, Tân Lâm là 124,2 mm, Đồng Hới Meteo là 110,4 mm, Việt Trung là 90,8 mm (Quảng Bình); Vĩnh Khê là 38 mm (Quảng Trị); Quảng Điền là 93,2 mm, Thuận An là 92,6 mm, Phong Điền là 44,4 mm (Thừa Thiên - Huế)...

Đến 21 giờ ngày 15/11, Hà Tĩnh có mưa với lượng phổ biến từ 50- 110 mm, có nơi trên 240 mm; tỉnh Quảng Bình có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 180 mm; các tỉnh từ Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam; nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, đặc biệt các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Lệ Thủy, thị xã Đồng Hới, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.



Thiệt hại ban đầu do bão số 13: 1 người chết, hơn 1.500 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng



Bão số 13 làm một số nhà dân ở đảo Cồn Cỏ bị tốc mái





Sau khi đổ bộ đất liền vào chiều 15/11, bão số 13 gây gió mạnh cấp 4 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tại Quảng Trị, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 3. Số liệu quan trắc cho thấy, trong ngày 14 - 15/11, hoàn lưu bão số 13 gây mưa to đến rất to tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại khu vực hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 205mm; Vạn Trạch (Quảng Bình) 264mm; Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 316mm…



Mưa to, gió lớn bởi ảnh hưởng của bão số 13 đã khiến ít nhất 1 người ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chết, cùng 18 người khác bị thương khi chằng chống nhà ở. 5 ngôi nhà bị sập đổ, cùng 1.505 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; tập trung chủ yếu tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Hàng chục vạn người dân đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn trước bão số 13. Ảnh: Báo Nhân dân.



Dù không xảy ra sự cố về người trên biển, tuy nhiên, bão số 13 khi đổ bộ cũng khiến 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu. Ngành điện lực ghi nhận 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV tại TP Đà Nẵng; 17 trụ điện bị gãy đổ ở tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm xã, phường thuộc 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục được cắt điện chủ động đảm bảo an toàn trong mưa lũ do hoàn lưu bão số 13.



K.N (th)