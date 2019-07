Rao bán nhà để đi tìm con trai 8 tuổi mất tích: Hai cha con đã đoàn tụ

Thông tin trên được anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) chia sẻ với phóng viên trong ngày hôm nay (4/7). Anh Lộc là nhân vật trong bài viết "Người cha ở Sài Gòn rao bán nhà để đi tìm con trai 8 tuổi mất tích" được Báo Gia đình & Xã hội đăng tải ngày 2/7. Sau khi bài biết được đăng tải, cùng sự chia sẻ của cộng đồng mạng, cuối cùng anh Lộc đã tìm được cháu Trần Hưng Quốc sau gần 4 tháng tìm kiếm.

Cụ thể, anh Lộc đã tìm được cháu Quốc tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề TP.HCM (P.4, Q.Gò Vấp). Chiều 3/7, anh Lộc cùng đại diện cơ quan chức năng đã đến trung tâm này để làm thủ tục nhận lại con. Trước đó, Trung tâm Giáo dục dạy nghề TP.HCM nhận được thông tin 1 cháu bé tại trung tâm đang nuôi dưỡng có thể là cháu Quốc, nên đã liên hệ với anh Lộc cùng Công an Q.8 đến xác minh.

Theo đó, cháu Quốc được chuyển đến Trung tâm Giáo dục dạy nghề TP.HCM vào 2/3. Trước đó, cháu được người dân phát hiện tại công viên Phú Lâm (Q.6) và đưa đưa tới Công an P.13, (Q.6). Sau khi công an tiếp nhận, cháu bé được chuyển đến trung tâm này. Theo đại diện trung tâm, khi tiếp nhận cháu bé khai tên mình là Minh, và không nhớ rõ địa chỉ nhà ở đâu. Do vậy, Trung tâm Giáo dục dạy nghề TP.HCM không thể tìm được người thân cho cháu, cho tới khi có người trong trung tâm đọc được bài báo có hình ảnh của cháu Quốc.

Thông tin cháu Quốc được chia sẻ trước đó

Trong thời gian ở trung tâm, cháu được cho học văn hóa. Cũng theo lời anh Lộc, phía trung tâm có đề nghị anh cho con anh ở đây học tập vì cháu cũng đã quen với môi trường sinh hoạt nơi này. Trước đề nghị này của trung tâm, anh Lộc đã đồng ý.

Như phản ánh, hai vợ chồng anh Lộc không còn ở với nhau, anh nuôi cháu Quốc từ lúc bé được 1 tuổi. Thời gian gần đây, cháu thường trốn học, không đến trường. Sau nhiều lần khuyên nhủ con đi học nhưng không được, anh tạm thời cho cháu nghỉ ở nhà một thời gian. Chiều ngày 28/2/2019, anh Lộc đi làm về thì không thấy con trai ở nhà.

Cũng kể từ ngày ấy, anh Lộc bỏ hết công việc mưu sinh hàng ngày để đi khắp các tuyến đường, con phố ở Sài Gòn để tìm đứa con trai mất tích. Anh báo Công an Q.8, rồi đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ để có thêm hy vọng, manh mối về con.

Anh kể, lúc đầu đi tìm con, chỉ nghe ai báo tin về con là anh đều tìm đến để xác minh. Anh Lộc từng xuống tận Cà Mau, ra ngoài miền Trung để tìm con. Mỗi ngày anh nhận được hàng trăm những cuộc gọi, tin nhắn báo tin manh mối về con. "Cũng có nhiều người tốt, chia sẻ giúp đỡ. Nhưng cũng không ít người xấu, họ làm phiền mình. Có nhiều người còn gọi điện yêu cầu tôi phải chuyển cho họ 1.000 USD thì sẽ trả lại con cho tôi", anh cho biết.

Từng đó thời gian đi tìm con, anh đã tiêu sạch tiền tiết kiệm bấy lâu, anh Lộc còn tính rao bán căn nhà đang ở để có lộ phí tiếp tục hành trình tìm con.

Lê Nguyễn