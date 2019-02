Quốc lộ 1 ùn 3 km vì chùa gần đường khánh thành chánh điện

Ba ngày qua, quốc lộ 1 đoạn qua chùa Srey Utdom Day Ompur (còn gọi là chùa Phú Giao) ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thường xuyên bị kẹt từ 2-3 km. Nguyên nhân ùn tắc là quá nhiều ôtô từ nhiều tỉnh, thành phía Nam chở phật tử đến viếng chùa trong dịp lễ kiết giới Sây Ma (khánh thành chánh điện).

Người đi xe máy cũng nhích từng chút một giữa trời trưa nắng gắt. Ảnh: Nhật Tân.

Theo chính quyền sở tại, lễ Sây Ma của ngôi chùa Khmer này kéo dài từ 15-17/2. Hôm nay là ngày cuối nên kẹt xe nghiêm trọng kéo dài từ khoảng 12h.

Anh Nguyễn Thanh Toàn, tài xế xe khách tuyến Cần Thơ - Cà Mau cho biết trên đường về đến thị trấn Phú Lộc của huyện Thạnh Trị đã bị kẹt xe. Hàng trăm ôtô nhích từng chút trên đoạn đường khoảng 3 km, bắt đầu từ UBND huyện Thạnh Trị kéo dài đến cầu Phú Lộc, cầu Xẻo Tra và qua cầu Phú Giao khoảng 500 m mới hết ùn tắc.

Kẹt xe kéo dài khoảng 3 km từ huyện Thạnh Trị qua huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: Nhật Tân.

Theo Công an huyện Thạnh Trị và huyện Mỹ Xuyên, đoạn ùn tắc từ thị trấn Phú Lộc đến cầu Phú Giao kéo dài gần 3 km. Các đơn vị của công an hai huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng để điều tiết, phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc tại khu vực chùa Phú Giao.

Đoạn quốc lộ 1 này dự kiến thông thoáng trở lại vào chiều 17/2, khi kết thúc lễ Sây Ma.

