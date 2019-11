Phát hiện thi thể bé trai nặng 3,1kg bị bỏ rơi tại bãi rác

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra một trẻ sơ sinh, là bé trai tử vong tại khu vực bãi rác Đắk Yă, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, người dân đi nhặt rác tại bãi rác Đắk Yă đã phát hiện một bọc nilon bên trong có thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm, lực lượng công an xác định thi thể là một bé trai, nặng khoảng 3,1 kg. Nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành an táng cho em bé xấu số.

THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG