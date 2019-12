Phạt 10 triệu đồng người đang thụ án treo vẫn giả mạo phóng viên

Ngày 6/12, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Lê Văn Phan (39 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi mạo danh nhà báo.



Ông Phan làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 6/12, ông Phan đến trụ sở UBND xã Thạch Vĩnh, (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xin gặp ông Dương Đình Nghệ, Chủ tịch xã này để làm việc liên quan đến tuyến đường giao thông nông thôn trước trụ sở xã Thạch Vĩnh.

Tại đây, ông Phan hỏi ông Nghệ con đường này do đơn vị nào thi công và đưa một số hình ảnh vết nứt bề mặt bê tông tại một số vị trí trên tuyến đường nói trên cho ông Nghệ xem.

Ông Nghệ cho biết, tuyến đường làm theo cơ chế hỗ trợ xi măng từ cấp trên và giao cho thôn tổ chức thi công. Khi ông Phan muốn xin số điện thoại trưởng thôn - nơi xã giao thi công tuyến đường thì ông Nghệ yêu cầu xuất trình giấy tờ để làm việc.

Lúc này ông Phan lấy ra một giấy giới thiệu do Thời báo Doanh Nhân cấp nhưng đã hết hạn sử dụng từ ngày 30/5/2019. Ông Nghệ dùng điện thoại chụp lại giấy giới thiệu của ông Phan rồi báo lên Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay lúc đó, ông Lê Văn Phan ra xe nổ máy định rời đi. Thấy có dấu hiệu khuất tất, ông Nghệ đã chặn xe, yêu cầu ông Phan vào làm việc với công an xã.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phan đã thừa nhận hành vi của mình. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Văn Phan đang chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng được hưởng án treo.

H. Anh