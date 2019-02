Ôtô, trực thăng của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam cuối tuần này

Sân bay quốc tế Nội Bài được yêu cầu chuẩn bị ít nhất năm vị trí đỗ máy bay chuyên cơ, trong đó sẽ có hai vị trí đỗ máy bay cho hai chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, còn có vị trí đỗ cho các máy bay chở đoàn tùy tùng, nhà ngoại giao, báo chí, lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ hậu cần...

Máy bay Boeing C17 chở hàng hóa hậu cần của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2016. Ảnh: Bá Đô. Cuối tuần này, Mỹ sẽ đưa một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở phương tiện, đồ dùng của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. Trong đó có hai ôtô riêng của Tổng thống Mỹ và một chiếc trực thăng Marine One. Trực thăng được tháo rời cánh để dễ vận chuyển.

Khu vực nhà khách VIP A cũng được kiểm tra an ninh và chuẩn bị công tác lễ tân kỹ càng. Bên trong sân bay khu vực đón Tổng thống, phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính về an ninh, sẽ rà soát người ra vào, mật vụ và lực lượng bắn tỉa sẽ được bố trí nhiều nơi. Bên ngoài sân bay, lực lượng an ninh sân bay kết hợp với Công an Hà Nội kiểm tra, giám sát.

Trước khi chuyên cơ của Tổng thống hạ cánh, một đường băng dành riêng cho máy bay sẽ được thiết lập. Xe thang dự phòng, xe tiếp nhiên liệu phải có mặt trước ba giờ để kiểm tra an ninh. Không có phương tiện, thiết bị nào được tiếp cận khu vực đỗ chuyên cơ. Phía Mỹ còn yêu cầu bố trí hai xe thang thay vì một như thường lệ.

Mật vụ Mỹ khảo sát an ninh quanh nhà khách VIP A ngày 18/2. Ảnh: Anh Duy.

Trong thời gian đón các đoàn của Tổng thống Mỹ, sân bay Nội Bài được tăng cường an ninh cấp độ 1 (cấp độ an ninh hàng không cao nhất). Hơn 800 nhân viên an ninh, cơ động của sân bay ứng trực, rà soát trong và ngoài sân bay.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, mặc dù toàn bộ sân bay được tăng cường kiểm soát an ninh, hoạt động bay thương mại vẫn diễn ra bình thường, không có việc chậm hủy chuyến.

"Máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ hạ cánh ngày 27/2 tại sân bay Nội Bài. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt, đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến thăm, để bạn bè thế giới tin rằng Việt Nam là điểm đến an toàn", đại diện sân bay nói.

Cơ quan ngoại giao Triều Tiên cũng đã khảo sát các vị trí tại sân bay Nội Bài song chưa tiến hành bàn bạc các công việc cụ thể với nhà chức trách sân bay.

Theo VnExpress