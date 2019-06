'Nóng mắt' cảnh vợ bụng mang dạ chửa vẫn bị chồng đánh đập giữa đường, 2 con nhỏ sợ hãi nem nép sau lưng

Tối 7/6, loạt clip và hình ảnh ghi lại sự việc người phụ nữ mang bầu bị chồng bạo hành ngay trên đường phố, trước mặt 2 con nhỏ được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và xót xa.

Sự việc được cho biết là xảy ra tại Cần Thơ vào tối cùng ngày.

Theo người đăng tải sự việc, người phụ nữ bị đánh là vợ, do ghen tuông nên cãi nhau với người đàn ông (là chồng). Người chồng lại đang say xỉn, do vậy đã thẳng tay tát vợ, đánh đập vợ mình dã man trước mặt 2 con nhỏ.

Người đăng tải cũng cho biết, mặc dù rất bức xúc trước sự việc nhưng do bản thân là con gái nên không dám can ngăn.

Bài đăng trên Facebook - Ảnh chụp màn hình.

Nội dung đoạn clip được đăng tải cho thấy, người phụ nữ bụng mang dạ chửa tranh cãi gay gắt với chồng trên đường phố, cả 2 đều có thái độ gay gắt, không ai chịu nhường nhịn. Người chồng quát nạt vợ mình lớn tiếng rồi bất ngờ tát thật mạnh vào mặt vợ. Đỉnh điểm, người đàn ông này còn cầm mũ bảo hiểm đập thật mạnh vào đầu vợ bất chấp vợ đang mang bầu và đang dắt theo 2 con nhỏ.

Bị chồng đánh người vợ đưa tay lên đỡ chứ không hề đánh trả, tuy vậy sau đó vẫn lớn tiếng cãi cọ. 2 đứa trẻ được cho biết là con của 2 vợ chồng thì không dám phản ứng, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi lộn chỉ đứng im sợ sệt, bám vào mẹ.

Sau khi đánh vợ, người chồng lên xe máy toan chạy đi. Sự việc tưởng chừng như kết thúc tuy nhiên người đàn ông lại dừng xe, tiếp tục cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp vào vợ trên vỉa hè. Trong đoạn clip, người chồng đã rất nhiều lần đánh vợ dã man bằng mũ bảo hiểm, tất cả đều đánh rất mạnh tay.

Sự việc diễn ra ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của nhiều người. Có 2 người đàn ông từ trong vỉa hè đã chạy ra can ngăn tuy nhiên bị người chồng gạt ra, tiếp tục đánh mắng vợ. Đến cuối clip người chồng tức tối lên xe máy phóng đi, người vợ lủi thủi dắt 2 con nhỏ đi bộ phía sau.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, sự việc trên đã nhận về hàng ngàn tương tác, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng tất cả đều kịch liệt phản đối, lên án gay gắt hành vi bạo hành của người chồng, cho rằng việc anh đánh đập người vợ đang mang thai, lại còn trước mặt 2 con nhỏ là không thể chấp nhận được.

Chị B.M bức xúc: "Nói thật chứ đàn ông mà cứ cậy có men say muốn làm gì làm như này thì tốt nhất nên bỏ, có ngày nó say nó giết mình luôn không chừng. Nhìn ông chồng này cũng chưa đến nỗi say quá, không biết đúng sai thế nào mà đánh vợ mang bầu như vậy, ẩu đả vợ chồng lại còn chỉ mặt mắng chửi 2 đứa nhỏ, xô xô đẩy đẩy nữa.

Lúc bình thường là chồng tốt như thế nào thì không biết nhưng mà cứ say vào là không kiêng nể vợ bầu bì mà đánh như vậy thì không chấp nhận được".

"Đúng sai thì chưa cần biết, chỉ thấy vợ mang bầu tay 2 con, chồng nhậu rồi cầm nón đập tới tấp vậy tôi mà gặp là tôi không đứng im đâu. Khổ nhất 2 đứa nhỏ, về nhà không biết lão chồng này còn hành hạ vợ con thế nào nữa" - anh Q.H bất bình.

Gã đàn ông thẳng tay tát vợ giữa đường phố, 2 con nhỏ sợ hãi nép vào mẹ - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng trong sự việc này bản thân chị vợ cũng đã có thái độ thiếu bình tĩnh. Khi mâu thuẫn xảy ra cả 2 vợ chồng nên bình tĩnh giải quyết, đặc biệt không được gây gổ với nhau trước mặt các con bởi sẽ tạo thành nỗi ám ảnh cho trẻ nhỏ.

Chị M.A bình luận: "Sự việc này anh chồng sai 100% rồi, nhưng mình thấy chị vợ cũng rất gay gắt cãi nhau với chồng, khi bị đánh vẫn to tiếng cãi vã. Mâu thuẫn gì về nhà nói chuyện, trước mặt con nhỏ mỗi người chịu đi 1 tí, muốn dạy dỗ con cái bố mẹ phải làm gương, không được đánh nhau trước mặt con thế này".

Hiện sự việc vẫn đang rất xôn xao trên MXH.

Theo aFamiy/Helino