Người dân Quảng Nam chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Những ngày cuối tháng 4, đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung. Tại Quảng Nam , mặc dù nhiệt độ lên đến gần 40 độ C nhưng người dân vẫn oằn mình mưu sinh ngoài đường và ở các công trình dưới cái nóng "rát da, rát thịt". Tại TP Tam Kỳ, nhiều người dừng đèn đỏ tìm nơi có bóng cây hay để lộ ít nhất cơ thể để tránh nắng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Nam, thời gian gần đây do chịu ảnh hưởng của phần xa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng, nên một số địa phương đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ có nơi hơn 36 độ C. Mặc dù trời nắng to nhưng ông Nguyễn Văn Hòa (trú phường Hòa Thuận TP Tam Kỳ) vẫn phơi lúa lúc 12h trưa.