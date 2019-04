Người dân ùn ùn rời Thủ đô về quê nghỉ lễ dài dịp 30/4 - 1/5

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 kéo dài đến 5 ngày, hàng nghìn người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã nhanh chân có mặt tại các bến xe, bến tàu để về quê, đi du lịch.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo BX Mỹ Đình cho biết: "Lượng khách năm nay vắng hơn mọi năm nhiều, không còn tình trạng xếp hàng mua vé xe như những năm trước. Nguyên nhân dẫn đến việc khách vắng đến từ nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, trong ngày 26/4 ước chừng lượng khách có mặt tại bến xe đông gấp 2 - 3 lần so với ngày bình thường".

Bến xe Mỹ Đình cũng đã phối hợp với lực lượng an ninh, bảo vệ, thanh tra giao thông, công an để đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát chặt chẽ các nhà xe chở quá số lượng khách trước khi xuất bến.

Người dân khắp cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5. Ngay từ khoảng 15h chiều ngày 26/4 người dân đã ùn ùn kéo đến các bến xe, bến tàu.

Theo ghi nhận tại BX Mỹ Đình cho thấy, lượng khách năm nay có mặt tại BX không đông đúc như mọi năm.

Rất nhiều người dân có mặt tại BX nhận thấy rõ thực trạng không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé, thay vào đó là sự thoải mái.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ có mặt tại bến xe cũng khá vất vả trước việc phải bồng bế cũng như mang vác đồ đạc lên xe.

Nhiều người lao động tại các tỉnh như: Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình... cũng nhanh chóng vào bến lên xe.

Bên trong bến lượng xe khá đông đúc, các xe phải xếp lốt đợi khách thay vì khách tranh nhau lên xe như mọi năm.

Rất nhiều hành khách tỏ ra khá dễ thở trong dịp lễ năm nay tại bến xe.

Khu vực cửa ra vào lúc gần 17h chiều lượng khách đông lên.

Nhiều người dân phải ngồi chờ xe tại khu vực sảnh chính.

Trong khi đó, tại khu vực bến chờ xe buýt chạy các tuyến cách xa nội thành, lượng người dân cũng đứng chờ đông hơn.

Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ ăn bánh mì, uống sữa lấy sức trước khi bước lên xe.

Nhiều bậc cha mẹ cũng bế con trẻ nhanh chân lên xe.

Tại bến xe buýt, người dân nhanh chân bước lên xe.

Bà dẫn cháu bước nhầm lên xe buýt được một nam thanh niên hướng dẫn tận tình.

Lê Bảo