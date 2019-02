Người dân chen lấn sờ "Hổ thần" chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) mong...trị bệnh

Trong những ngày khai hội, chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đón hàng vạn lượt du khách đến hành hương mỗi ngày. Ngoài ngôi thượng điện thì khu vực đặt tượng "hổ thần" cũng là nơi thu hút rất đông du khách.

Tượng hổ được làm bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực Chính điện chùa Hương Tích. Tương truyền khi xưa "hổ thần" linh thiêng đã che chở cho Công chúa Diệu Thiện, ái nữ thứ 3 của Vua Diệu Trang Vương nước Hương Lâm tới núi Hồng Lĩnh dựng am, tu hành.

Dân gian cho rằng, hổ cõng công chúa Diệu Thiện chính là hổ thần, nếu bị đau xương khớp… về chùa Hương Tích khấn vái Thần Hổ, cầu xin ngài, lấy tay vuốt ve ngài rồi xoa vào chỗ đau mỏi thì tự nhiên sẽ khỏi.

Bà Nguyễn Phương Tý (TP Vinh, Nghệ An) cho biết: "Năm nào tôi cũng về chùa Hương Tích để hành hương, những lúc về chùa tôi luôn mang theo hộp dầu đã khấn xin trong chùa đem xoa khắp mình tượng hổ, sau đó xoa lên những chỗ đau trong cơ thể tự nhiên thấy lành, mọi cái mệt nhọc khi leo núi cũng tiêu tan…".

Nhiều người trước khi xin sờ lên tượng hổ để chữa bệnh đã dâng lễ trước tượng. Và thứ lễ không thể thiếu là dầu phật linh, dầu gió hoặc dầu bạch hổ, thuốc chữa đau bụng Berberin,... Cũng có nhiều người chỉ thắp hương và khấn vái.

Hàng ngàn người chen lấn thắp hương cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn.

Mọi người hi vọng "hổ thần" sẽ giúp mình tiêu tan bệnh tật.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là quần thể các công trình tôn giáo tín ngưỡng bao gồm Thượng điện, nền Trang Vương, am Thánh Mẫu. Xung quanh chùa còn có nhiều thắng tích, kỳ quan như động Tiên Nữ có 36 cửa vào, am Phun Mây, Miếu Cô, khe Tiên Tắm, suối Hương Tuyền, đập nhà Đường...

Di tích danh thắng chùa Hương Tích được xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 309/QĐ-BVHTT ngày 08/6/1990 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hằng năm, lễ hội chùa Hương Tích được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích danh thắng cấp quốc gia chùa Hương – núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.