Ngư dân Trung Quốc trôi dạt trên biển 2 ngày được Hải quân Việt Nam cứu sống

Thông tin cho PV, Đồn Biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh) xác nhận, hôm qua (12/7), đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đưa 1 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trôi dạt vào vùng biển Việt Nam về nước.

Nạn nhân gặp nạn tên là Tần Chí Tài (SN 1992), trú tại xã Tây Trường, huyện Hợp Phổ, TP. Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ngư dân này kể, khoảng 4h sáng ngày 5/7, Tài và người bạn tên A Cầu (người Trung Quốc) được giao nhiệm vụ trông giữ tàu. Tàu này xuất phát từ Kim Châu đến khu vực tàu chở hàng đang đỗ trên biển nhưng không rõ tọa độ, vị trí.

Ngư dân Tần Chí Tài (Trung Quốc) được Hải quân Việt Nam cứu sống. Ảnh: H.Phương

Do thời tiết xấu nên tàu chở hàng bị đắm, thấy vậy Tài cùng người bạn mặc áo phao và nắm tay nhau nhảy xuống biển. Sau khi trôi dạt trên biển khoảng 3h đồng hồ thì 2 người bị tách nhau ra do sóng to, gió lớn và hiện tại chưa rõ tung tích của A Cầu.

Riêng ngư dân Tần Chí Tài tiếp tục trôi dạt trên biển khoảng 2 ngày, 1 đêm đến khu vực biển Việt Nam (gần vạch phân định biên giới biển giữa Việt Nam – Trung Quốc) thì được tàu của Hải đội 4 (Bộ Tư Lệnh vùng 1 Hải Quân) phát hiện đưa lên tàu cho ăn uống và chăm sóc sức khỏe.

Đến ngày 9/7, tàu 786 Hải đội 4 đưa ngư dân Tài về Đồn Biên phòng Cô Tô, tiếp đó chuyển đến Trung tâm y tế huyện để kiểm tra sức khỏe cũng chăm sóc. Sau khi ổn định sức khỏe, ngư dân Tần Chí Tài được đưa về nước.

Đức Tùy