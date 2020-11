Nghệ An: Nữ kế toán cửa hàng xăng dầu tử vong trong phòng làm việc

Ngày 19/11, Thượng tá Cao Văn Tám – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận thông tin nữ kế toán của của hàng xăng dầu 42 (Công ty xăng dầu Nghệ An) đóng trên địa bàn đã tử vong.



Ảnh minh họa

"Đây không phải là án mạng. Sự việc có camera tại cửa hàng ghi lại. Lúc đó, nữ kế toán đang nằm nghỉ trưa thì bị đột tử. Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về an táng" – Thượng tá Tám thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 12h ngày cùng ngày, chị V.T.G. (SN 1973) - kế toán cửa hàng xăng dầu 42, Công ty Xăng dầu Nghệ An được đồng nghiệp phát hiện đã tử vong khi đang nghỉ trưa.

V. Đồng