Nghệ An: Bé trai 8 tuổi bỏng nặng vì dùng xăng nhóm bếp

Ngày 12/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đang điều trị cho bệnh nhi Lầu Bá Sỹ (8 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bỏng toàn thân do lửa xăng bén vào người.

Bé Sỹ đang được điều trị tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhi thông tin, trưa ngày 1/4, Sỹ đi học về nhà nhưng không thấy bố mẹ. Nghĩ hôm nay mình sẽ nấu cơm chờ bố mẹ về ăn nên Sỹ đã dùng xăng để nhóm bếp. Tuy nhiên, Sỹ làm đổ xăng vào người khiến ngọn lửa lan sang người của Sỹ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tìm cách dập lửa và đưa Sỹ vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 3 toàn thân.

V. Đồng