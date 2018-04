Nắng nóng xuất hiện trên cả nước vào cuối tuần, có nơi trên 37 độ C

Do vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh lên và mở rộng dần sang phía đông, miền Bắc được dự báo nắng nóng hơn nữa trong vài ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai... có nơi khoảng 35-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội nằm ở rìa của vùng ảnh hưởng, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất đạt 33 độ C.

Tình trạng nắng nóng bao trùm khắp cả nước vào cuối tuần. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trong khi đó, miền Trung nhiệt độ cũng tăng dần. Vùng ven biển phổ biến trong khoảng 29-32 độ C, vùng núi từ Thanh Hoá xuống Thừa Thiên - Huế ở mức 33-36 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn Trung ương cảnh báo khu vực này vào chiều tối và đêm cần đề phòng mưa rào và dông.

Trục áp cao cận nhiệt đới ở Nam Bộ được dự báo có xu hướng nâng nhẹ lên phía bắc và lấn tây trở lại sau 24 giờ. Do vậy, trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra ở TP.HCM.

Dự báo nhiệt độ phổ biến một số tỉnh thành trên cả nước trong những ngày tới. Ảnh: TM.

Một số khu vực ở miền Đông nắng nóng sẽ gia tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C. Người dân Nam Bộ cần đề phòng mưa dông trái mùa, kèm lốc xoáy và gió giật.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, thời tiết dễ chịu. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ khoảng 21-30 độ C.

Theo Zing