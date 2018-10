Nam thanh niên tử vong trong nhà trọ với hai lá thư tuyệt mệnh

Ngày 16/10, Công an huyện Càng Long đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong xảy ra tại xã Tân An.

Trước đó, vào trưa 15/10, chủ nhà trọ ở ấp Trà Ốp (xã Tân An) kiểm tra các phòng trọ thì phát hiện thanh niên tên H.V.Đ. (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nằm chết trên giường ở phòng trọ số 4.

Công an huyện Càng Long, Viện KSND huyện Càng Long và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đến hiện trường điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ có 5 lọ thuốc an thần (mỗi lọ 100 viên) và đã sử dụng khoảng 2/3 số lượng thuốc.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh do thanh niên này để lại, thể hiện tâm lý buồn chán. Theo chủ nhà trọ cho biết, anh Đ. thuê phòng lưu trú qua đêm và xảy ra sự việc trên.

Theo Văn Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)