Nam sinh trường Nguyễn Khuyến tự tử: Thầy hiệu trưởng lên tiếng

Sáng 12/4, trả lời phóng viên VOV về lý do dẫn đến sự việc học sinh nhảy lầu tự tử, ông Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, TP HCM cho biết, nam sinh tự tử vừa vào học tại trường được một học kỳ và có kết quả học tập rất tốt.

Ông Lê Trọng Tín cho hay: Trong thư tuyệt mệnh gửi gia đình và nhà trường, nam sinh lớp 10E3 T.T.C cho biết, em phải chịu áp lực lớn từ việc học tập khi không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình.

C vừa vào học tại trường được một học kỳ và kết quả trung bình môn đạt 8,9 điểm.

Ông Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến trao đổi với báo chí.

Đại diện nhà trường cho rằng, đa phần từ trước đến nay các học sinh đều sớm thích nghi với môi trường đào tạo nghiêm khắc tại trường nhưng vẫn có một bộ phận cảm thấy áp lực do chưa theo kịp.

Hiệu trưởng nhà trường cam kết từ sau vụ việc này, việc đào tạo và sâu sát đến tâm sinh lý học sinh của nhà trường sẽ có nhiều thay đổi để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em, nhất là trường hợp học kém, bất ổn tâm lý.

Theo tường trình vụ việc của đại diện Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, sáng 10/4 vừa qua khi phát hiện em T.T.C có dấu hiệu muốn tự tử trên mái tôn lầu 4, giáo viên, học sinh của trường đã tìm cách can ngăn, thuyết phục nhưng không thành.

Trước khi lao mình xuống đất, em có dấu hiệu bất ổn tâm lý vì vừa khóc vừa cười. Nhà trường đã tìm đủ biện pháp như lót nệm, kéo chăn nhưng vẫn không cứu được nam sinh này.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng em C đã không qua khỏi. Hiện gia đình đã đưa thi thể em về làm lễ an táng tại quê nhà ở tỉnh Đắk Lắk.

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, TP HCM hiện có 6.500 học sinh đang theo học tại 4 cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đây là ngôi trường nổi tiếng với phương pháp giáo dục nghiêm khắc nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu đại học cao. Cơ sở xảy ra vụ nam sinh tự tử nằm ở đường Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình hiện có 2.800 học sinh theo học.

Trước đó, sáng 10/4, Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức tiếp nhận một học sinh nam do giáo viên trường Nguyễn Khuyến đưa đến cấp cứu. Tuy nhiên em này đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo cơ quan công an, trước khi tự tử, C. có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực trong học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn nam sinh này có điểm số tốt hơn để được học lớp đứng đầu khối 10.

Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình tiếp tục làm rõ.

Theo Mỹ Dung (Vov.vn)