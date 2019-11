Một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Bất chấp dòng nước chảy xiết, sáng 6/11, hàng trăm người dân ở đảo Hòn Ngọc, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi lội qua sông Trà Khúc để mưu sinh và đưa con trẻ đến trường.

Trong lúc lội qua sông, chị Bùi Thị Lan (30 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Tịnh An) không may trượt ngã rồi bị nước cuốn trôi.

Người dân đảo Hòn Ngọc (TP Quảng Ngãi) không mặc áo phao đi ghe vượt sông Trà Khúc mùa lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho hay địa phương đã cấm người dân vượt sông Trà Khúc những ngày mưa lũ nhưng nhiều trường hợp vẫn bất chấp nguy hiểm.

"Sáng nay, nước lũ còn ngập sâu nhưng chị Lan cùng nhiều người dân nơi đây đã lội bộ qua sông. Chị Lan không may trượt chân xuống hố sâu rồi tử nạn do bị ngạt nước", Chủ tịch UBND xã Tịnh An nói.

Trước đó, chiều ngày 2/10, cũng tại khu vực này, đò của ông Nguyễn Văn Châu bị lật khiến 5 người bị nước cuốn trôi.Các nạn nhân may mắn thoát chết nhưng một trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu do ngạt nước.

