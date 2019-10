Mẹ bị tai nạn giao thông, các con đến hiện trường gào khóc: 'Về ăn cơm với con, mẹ ơi!'

Liên quan đến vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, người thân của bà T. cho biết, nạn nhân đang làm lao công cho một công ty trên địa bàn huyện Đức Hòa. Bà T. đi làm như mọi ngày nhưng đến hơn 10h ngày 10/10, người nhà nhận được tin bà gặp nạn.

Khi đến hiện trường vụ tai nạn, thấy thi thể mẹ không nguyên vẹn, chiếc nón lá và xe đạp móp méo trên đường, các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết.

Các con của nạn nhân đến nhận dạng và gào khóc khi biết người gặp nạn là mẹ mình.

Anh H., con của nạn nhân nghẹn ngào: "Hơn 10h (ngày 10/10), tôi nhận được tin mẹ bị xe bồn cán chết. Tôi không tin đâu, cứ nghĩ họ nhầm thôi. Tôi chạy đến nhận dạng với hy vọng không phải là mẹ. Nào ngờ... mẹ ơi, sao mẹ bỏ con!".

Một người con khác của bà T. gào lên nức nở: "Con chờ mẹ hoài mà không thấy mẹ về ăn cơm với con. Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con".

Được biết, bà T. đi làm từ sáng sớm và đến 9h mỗi ngày đều rời công ty về nhà ăn cơm trưa cùng các con. Nhà nghèo, bà chỉ có chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển. Dù nhà xa công ty nhưng thương các con bà thường tranh thủ về nhà.

Người dân dìu con của các nạn nhân rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, trên đường ĐT 824 đoạn qua thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến một phụ nữ đi xe đạp tử vong thương tâm.

Cụ thể, khi đang đạp xe về nhà theo hướng thị trấn Đức Hòa đến ngã ba Mỹ Hạnh, một phụ nữ tên T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm lao công cho một công ty trên địa bàn tỉnh Long An gặp phải vũng nước lớn trên đường ĐT 824 (đoạn thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Né vũng nước, bà T. không may ngã ra đường và bị xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đức Hòa Đông, đội xử lý TNGT huyện Đức Hòa đã có mặt để điều tra vụ tai nạn, cũng như điều tiết giao thông qua khu vực.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ngọc Lài (Nguoiduatin.vn)