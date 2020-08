Lực lượng an ninh đội mưa phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê khả Phiêu

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, sáng sớm 14/8, Hà Nội có mưa. Từ 6h sáng, tại nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hai Bà Trưng - TP Hà Nội), lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT, TTGT, công an, dân phòng đã có mặt, dựng các rào barie tại các ngã ba, ngã tư nơi vào khu vực nhà tang lễ.



Lực lượng an ninh có mặt từ sớm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Nhà tang lễ Quốc gia

Trung úy Nguyễn Hoài An, Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng xúc động chia sẻ, những người lính bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình hôm nay luôn biết ơn sâu sắc công lao của những thế hệ tiền bối đi trước như Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

"Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi khi được vinh dự làm nhiệm vụ ở khu vực cổng Nhà tang lễ quốc gia. Chứng kiến từ sớm nhiều bác cựu chiến binh, người dân không quản đường xa, mưa gió đến viếng Nguyên Tổng Bí thư, tôi càng nhận thức rõ thế hệ hôm nay phải sống và cống hiến hết mình hơn nữa cho nhân dân, cho Tổ quốc", Trung úy An bộc bạch.

Một số vị trí được trang bị thêm hàng rào để đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, tại các chốt như: Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông; Phạm Đình Hổ - Nguyễn Công Trứ; Tăng Bạt Hổ - Ngô Huy Tự; Yes Xanh - Lò Đúc; Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ - Lê Quý Đôn - Ngô Huy Tự… đều có lực lượng CSGT, CSCĐ, công an địa đứng gác. Chỉ có các phương tiện biển xanh, xe làm nhiệm vụ mới được ra vào khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

CSGT phân luồng giao thông các tuyến đường gần Nhà tang lễ.

"Đối với nhưng phương tiện vào khu vực nhà tang lễ làm nhiệm vụ phục vụ lễ Quốc tang, phương tiện các đoàn vào viếng nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu thì đều có phù hiệu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành hướng dẫn vào khu vực bên trong", Chỉ huy Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết.

Cao Tuân