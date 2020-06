Liên tiếp cháy rừng ở Nghệ An

Lúc 20h05 ngày 29/6, một đám cháy bùng lên ở rừng thông thuộc xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã gấp rút lên hiện trường.



Cháy rừng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Đội CC&CNCH số 1, 2, 4, 8, 9, Đội PCCC&CNCH trên sông xuất 04 xe chữa cháy, 02 xe tiếp nước cùng 50 CBCS nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với Công an huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan, triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cố gắng dập lửa không để lan tới khu dân cư. Hơn 2.000 người bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội cùng dân quân tự vệ của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy, khẩn trương làm đường băng cản lửa. Hàng trăm người dân cũng đang được sơ tán khi gió tây Nam đang thổi mạnh.

Liên tiếp trong 3 ngày, các cánh rừng thông trên địa bàn Nghệ An cháy dữ dội.

Trước đó, từ ngày 26 đến 29/6, tại 4 xã thuộc 3 huyện nằm giáp nhau là xã Sơn Thành (huyện Yên Thành), Diễn Lợi, Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) liên tiếp xảy ra cháy rừng. Nhiều lực lượng với hàng ngàn người tham gia chữa cháy, túc trực 24/24 giờ tránh lửa bùng phát trở lại.

Trong khi đó, nhiều người dân ở TP Vinh kêu gọi mọi người chung tay để mua nước, thức ăn nhanh hỗ trợ cho lực lượng chữa cháy.

V. Đồng