Không khí lạnh liên tiếp đổ về vào đầu tháng 5

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 5/2019 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tuy nhiên cường độ các đợt KKL sẽ không mạnh và chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng.

Không khí lạnh cuối mùa yếu nên chỉ gây mưa rào và dông. Hình minh họa

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trên so với TBNN; các nơi khác vẫn ở mức thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ. Cần tiếp tục đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng này, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng; trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến vẫn ít mưa và còn duy trì tình trạng khô hạn.

Cụ thể thời tiết các vùng trên cả nước trong tháng 5:

Thời kỳ từ ngày 01-10/5/2019: Khoảng ngày 3/5 các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Đến khoảng ngày 7-8/5 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, còn lại các nơi khác trên cả nước nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn từ 0.5-1.5 độ C. Lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%, các nơi khác phổ biến thấp hơn khoảng 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/5/2019: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, khu vừa Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-31/5/2019: Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN; các nơi khác phổ biến thấp hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong ngày hôm nay, miền Bắc ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ trưa chiều ở mức 32-33 độ. Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía bắc của tỉnh Sơn La, trời vẫn có nắng khá mạnh vào giữa trưa và đầu giờ chiều với nền nhiệt 33-35 độ.

Xu hướng tăng mưa cũng diễn ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, nhưng cục bộ vào chiều tối tại khu vực này có những điểm xuất hiện dông mạnh, kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Nam Bộ trong khoảng thời gian từ sáng đến chiều trời vẫn có nắng nhiều, nhưng cường độ không mạnh như những ngày vừa qua.

K.N