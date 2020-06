Học sinh, người dân kêu than vì bị xưởng sản xuất cao su “bức tử”

Nằm giữa khu dân cư ngõ 81 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên bị hàng chục hộ dân cùng phụ huynh trường Tiểu học Đằng Giang phản ánh tình trạng gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và cả mùi độc hại.

Theo phản ánh của những hộ dân ngõ 81 An Đà, nhiều năm qua họ bị Xí nghiệp Phương Viên tấn công độc hại bằng khói bụi, mùi hôi thối và cả tiếng ồn. Sự việc liên tiếp kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe người dân; thậm chí có gia đình phải sơ tán tìm nơi khác thuê nhà trọ lánh nạn, còn đại đa số về tới nhà là đóng cửa không còn biết không khí trong lành là gì.

Ông Đào Quang Bôn, một cư dân sống tại ngõ 81 cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc, khó chịu với việc hoạt động sản xuất gây ô nhiễm của XN Phương Viên này. Năm 2014, cả khu phố đã đề xuất lên chính quyền phường, quận rồi nhưng không giải quyết được. Nhà tôi đóng cửa suốt ngày mà còn bị khói bụi bên Phương Viên bám đen sì, lau suốt mà vẫn đen không hết được. Vài gia đình có con nhỏ lo sợ ảnh hưởng sức khỏe phải chuyển đi chỗ khác sống, mình chưa có điều kiện nên bắt buộc phải sống chung với độc hại".

Dẫn chúng tôi ra phía trường tiểu học Đằng Giang đối diện với xí nghiệp này, ông Bôn cung cấp thêm: "Trước đây, Phương Viên còn đặt 2 ống khói hướng về phía trường Tiểu học Đằng Giang xả thẳng khói bụi vào trường khiến học sinh và cả giáo viên bị tức thở. Khi nhà trường, phụ huynh có ý kiến, xí nghiệp này mới bịt lại chỗ xả khói đó. Hiện vẫn còn 1 quạt gió từ sau nhà xưởng của Phương Viên xả thẳng sang cổng trường rất lo ngại".

Bày tỏ quan điểm về tình trạng xả thải từ XN Phương Viên gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, học tập của cô và trò trường mình, cô giáo Hà Thị Kim Nhung - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đằng Giang (quận Ngô Quyền) lo lắng: "Thời gian gần đây, tần suất làm việc của xí nghiệp Phương Viên tăng lên, mùi khét cũng nặng hơn rất khó chịu. Tác hại của nó không phải là một lúc và nhìn thấy ngay mà nó ngấm dần, ngấm dần và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Hàng ngày, hơn nghìn học sinh của trường phải học tập, chơi đùa trong mùi khét của nhựa cao su cháy và tiếng ồn, khói bụi từ bên đó xả ra. Những hôm trời nắng, nóng, mùi khét càng nồng khiến cô và trò chúng tôi vô cùng mệt, tức thở".

Anh Phạm Văn Minh, phụ huynh trường Tiểu học Đằng Giang phàn nàn: "Vào các buổi sáng, cuối giờ chiều mùi nồng nặc từ xí nghiệp Phương Viên xả ra kinh khủng lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, nôn nao hết người. Hôm nay thấy mùi đỡ hơn trước, chứ những hôm khác, mùi khẳn khẳn tức thở, không chịu được. Mình người lớn còn thấy thế, đám trẻ chắc không chịu nổi".

Trước những phản ánh từ người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên thừa nhận, dù các chỉ số trong ngưỡng cho phép nhưng đã là sản xuất cao su thì không thể tránh khỏi mùi phát tán ra xung quanh. Thời gian qua, do đơn hàng gấp, lại sử dụng máy to để chạy sản xuất nên đã tạo ra tiếng ồn lớn. Khi tiếp nhận ý kiến người dân, xí nghiệp đã không sử dụng máy to nữa, thay vào đó là máy nhỏ nên tiếng ồn và mùi cũng giảm đi. Bản thân Phương Viên cũng rất muốn có chỗ để chuyển đi, tránh gây ảnh hưởng cho mọi người xung quanh nhưng chưa được".

Ông Tuấn cho biết thêm, hiện đơn vị cũng gửi nhiều đơn lên quận Ngô Quyền và UBND thành phố đề nghị tái cấp, cho thuê mảnh đất khác để di dời khỏi khu vực dân cư này.

Trao đổi với báo chí về phản ánh trên của người dân, đại diện lãnh đạo phường Đằng Giang cho hay: Vừa qua, phường đã mời đại diện xí nghiệp Phương Viên cùng người dân và trường tiểu học Đằng Giang họp giải quyết tình trạng này. Theo đó, phía Phương Viên xác nhận do nguồn nguyên liệu không đạt, khi đốt gây mùi khó chịu nên xí nghiệp đã cho dừng ngay việc sản xuất lô hàng này. Chính quyền phường cũng đã để nghị Xí nghiệp này nghiêm túc thực hiện cam kết này, đồng thời vận động xí nghiệp sớm di dời khỏi khu vực để đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân xung quanh và trường học gần đó.

Về phương án lâu dài giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường của XN Phương Viên, ông Đinh Quang Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đằng Giang cho biết: "Xí nghiệp cao su Phương Viên nằm trong dự án đường Đông Khê 2, là 1 trong 17 công trình trọng điểm của thành phố năm 2020. Hiện, quận cũng đã làm việc, lên phương án bồi thường, hỗ trợ, kiểm kê đối với Phương Viên nhưng còn một số vướng mắc nên chưa thực hiện được. Sau khi giải phóng mặt bằng, công ty phải di chuyển và khi đó ô nhiễm cũng không còn nữa".

Đinh Huyền