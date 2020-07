Hiện trường gây ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.