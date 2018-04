Hàng trăm người đứng xem xác chết nam thanh niên 24 tuổi, giao thông kẹt cứng trên cầu Sài Gòn

Sáng 10/4, giao thông trên cầu Sài Gòn bị ùn tắc nghiêm trọng khi hàng trăm người dừng xe ở phía quận 2, TP. HCM để xem xác chết.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chúc (ông Ba Chúc - người chuyên vớt xác và cứu hàng trăm người nhảy sông Sài Gòn) phát hiện xác thanh niên ở khu vực chân cầu Đen (đoạn dưới gầm cầu Sài Gòn, phường Bình An, quận 2) nên thông báo cho công an.

Người dân tập trung xem công an ghi nhận vụ việc.

Sau đó, công an địa phương có mặt tại hiện trường đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Do thi thể còn nổi trên mặt nước, hàng trăm người hiếu kỳ đang đi làm nhưng dừng xe ở khu vực cầu Đen và khu vực đầu cầu Sài Gòn (phía quận 2) để xem công an ghi nhận vụ việc khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn bất chấp dừng xe lại xem xác chết.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Qua kiểm tra thông tin, thi thể nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế A. (24 tuổi, quê Thanh Hóa). Trước đó, vào chiều tối 8/4, anh Thế A. khi lên giữa cầu Sài Gòn thì bất ngờ nhảy xuống sông mất tích. Đến sáng nay thì tìm được thấy thi thể gần hiện trường nhảy cầu.

Đến gần 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi đến nhà xác để khám nghiệm, giao thông qua đây mới trở lại bình thường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)