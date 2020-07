Hải Dương: Phát hiện người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm tử vong trên sông

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (21/7), đại diện UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể phụ nữ trôi dạt gần cửa cống sông Hương (một nhánh sông Thái Bình) và nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Theo đó, vào thời gian trên, một số người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào gần khu vực bến neo thuyền đánh bắt cá cửa cống sông Hương, thuộc thôn Trường Giang (xã Thanh Xuân). Ngay lập tức, mọi người cấp báo cho chính quyền xã.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Ảnh: Hồng Cherry

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.P (SN 1985), trú tại phố Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Nạn nhân chưa xây dựng gia đình.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Xuân cử lực lượng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, báo cáo về Công an huyện Thanh Hà cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Cũng theo chính quyền sở tại, thời điểm phát hiện sự việc, nạn nhân mặc quần hoa, áo màu hồng nhạt, mặt có biểu hiện biến dạng và thi thể đang có dấu hiệu phân huỷ.

Thông tin chị P. bỏ nhà đi được người thân đăng tải nhờ mọi người tìm kiếm. Ảnh: TL

Được biết, trước khi phát hiện nạn nhân tử vong tại khu vực cống sông Hương, vào tối 18/7, chị P. bỏ nhà đi và được gia đình tiến hành tìm kiếm. Trước khi rời khỏi nhà, nạn nhân mặc áo kẻ hồng, quần sooc hoa nhỏ màu xanh nhạt, mắc bệnh trầm cảm, bỏ nhà đi khi tâm lý không được ổn định...



Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt tại khu vực phát hiện thi thể chị P. để phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.



Đức Tùy