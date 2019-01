Hải Dương: Nghi vấn người phụ nữ đi bán mạ bị xe đâm tử vong

Xác nhận vụ việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (29/1), ông Đinh Công Khanh – Trưởng công an xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: “Rạng sáng nay, trên địa bàn xã chúng tôi phát hiện một phụ nữ đi bán mạ cấy trú tại xã Cổ Dũng nằm tử vong trên QL5 cũ và nghi bị xe cán chết rồi bỏ trốn”.

Theo ông Khanh, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, ông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân khi phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong tại khu vực thôn Xuân Mang (tiếp giáp với xã Cổ Dũng).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: L.Phạm

Ngay sau đó, công an xã huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an huyện Kim Thành cùng đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương về thụ lý điều tra vụ việc.

“Khi chúng tôi có mặt, người phụ nữ đã đã vong và thi thể bị biến dạng. Cạnh đó là chiếc xe cải tiến chở mạ cấy vương vãi khắp nơi và không thấy bất kỳ một phương tiện nào gây tai nạn dừng đỗ gần đó", Trưởng công an xã Tuấn Hưng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân tên là Nguyễn Thị N. (SN 1947), trú tại đội 5, thôn Giữa, xã Cổ Dũng (cùng huyện Kim Thành). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, vào khoảng 5h sáng, bà N. chở mạ bằng xe cải tiến mang xuống chợ ở xã Tuấn Hưng để bán. Tuy nhiên, khi đi đến vị trí trên thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Trước đó, chiều ngày 21/1 cũng trên QL5 cũ xảy ra vụ tai nạn khiến 16 người thương vong. Ảnh: V.T

Ngay sau khi có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng huyện Kim Thành cùng tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Cách đây hơn 1 tuần, cùng tại QL5 cũ thuộc địa phận huyện Kim Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khi xe ô tô tải đâm trúng đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương (cùng huyện) đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ về. Cú đâm mạnh của xe tải khiển 8 người tử vong và 8 người bị thương.

Đức Tùy