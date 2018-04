Hải Dương: Giám đốc doanh nghiệp bị kẻ xấu đốt ô tô trong đêm

Báo Gia đình & Xã hội vừa nhận được đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984), nguyên quán tại thôn Cao La, xã Dân Chủ, hiện đang trú quán tại thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục, cùng huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về việc gia đình anh bị một người lạ mặt đốt xe ô tô tải vào đêm khuya.

Nam thanh niên mặc áo chống nắng đi xe máy là đối tượng đốt xe ô tô của anh Mạnh. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đơn trình báo của nạn nhân, vào khoảng 22h15 đêm 27/3, gia đình anh có để chiếc ô tô tải nhãn hiệu THACO Trường Hải, có trọng lượng 2,2 tấn BKS 34C – 165.56 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ánh Linh đỗ đối diện xưởng gỗ (do anh làm chủ) có địa chỉ tại thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục thì bỗng dưng chiếc xe bốc cháy.

Sau khi được anh Phạm Văn Cương (SN 1978), trú tại thôn Đồng Tràng đi về qua phát hiện, anh đã hô hoán và nhờ hàng xóm cùng người làm tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ca bin và một ít gỗ trên xe.

Toàn bộ sự việc kẻ xấu đốt xe được camera gia đình ghi lại. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Mạnh cho biết: “Khi xem lại camera của gia đình, tôi phát hiện một nam thanh niên mặc áo chống nắng có mũ đội trùm đầu, đi xe máy qua lại 2 lần rồi dựng xe ven đường, sau đó lẻn vào đốt ô tô và tẩu thoát về hướng nhà nghỉ TL”.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, Công an xã Quang Phục đã có mặt tại hiện trường lập biên bản. Anh Mạnh cũng đã làm đơn trình báo gửi công an địa phương và Công an huyện Tứ Kỳ.

Sau hôm xảy ra sự việc, Công an huyện Tứ Kỳ cùng đội giám định hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã về khám nghiệm hiện trường, giám định chiếc xe tải bị đốt và thu đoạn camera ghi lại sự việc tiến hành điều tra.

Vị trí chiếc xe ô tô tải của anh Mạnh bị đốt cháy. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Mạnh cho biết thêm: “Đây không phải lần đầu tiên kẻ xấu cố tình hãm hại gia đình khi đốt gỗ nhằm phá hoại tài sản. Từ cuối năm 2016 đến nay, gia đình tôi bị kẻ xấu nhiều lần đốt gỗ và gần đây nhất vào chiều tối 30 Tết.

Tuy nhiên, những lần đó, tôi không báo với chính quyền địa phương. Lần này thì gia đình quyết tâm vạch mặt kẻ hãm hại nên đã trình báo với cơ quan chức năng”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, năm 2015 gia đình anh Mạnh thuê mảnh đất của một hộ dân ở thôn Đồng Tràng, xã Quang Phục để mở xưởng gỗ. Khoảng 5 tháng sau, anh mua lại toàn bộ khu đất này và tiến hành mở rộng nhà xưởng.

Toàn bộ phần cabin bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm anh thuê đất và xây dựng, xung quanh nhà anh chưa có một cửa hàng nào. Tuy nhiên, sau đó có một hộ dân trong thôn Đồng Tràng xây dựng nhà nghỉ bên cạnh và có nhiều lần sang trao đổi với anh về vấn đề máy hút bụi của xưởng gỗ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (3/4), đại diện Công an xã Quang Phục thông tin, khi xảy ra sự việc cháy xe ô tô của gia đình anh Mạnh, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản, sau đó công an địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu cho Công an huyện Tứ kỳ thụ lý, giải quyết.

Được biết, xưởng gỗ của anh Mạnh rộng khoảng 600m2 với 18 công nhân, chủ yếu sản xuất bao bì gỗ và gỗ công nghiệp.

Đức Tùy

