Hai cô gái chạy xe máy tốc độ cao, tông nhà dân bên đường ở Sài Gòn

Ngày 25/2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường Trung Lập, xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) và có 2 chiến sĩ CSGT ở phía sau.

2 cô gái này bị lạc tay lái, lao vào nhà dân bên đường khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ việc xảy ra lúc 14h30 ngày 24/2. Họ thấy CSGT truy đuổi 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao và xảy ra tai nạn.

Hình ảnh 2 cố gái chạy xe máy và CSGT chạy phía sau, trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Cắt Từ Clip.

Trưa 25/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, đồng thời bác bỏ thông tin 2 cô gái bị CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn.

"Vào lúc xảy ra tai nạn, tổ CSGT đang dẫn đoàn ngoại giao đi tham quan trên đường Trung Lập. 2 cô gái chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm thấy CSGT liền tăng tốc bỏ chạy vì sợ bị bắt rồi lạc tay lái đâm vào nhà dân. Hiện trường tai nạn được lực lượng chức năng giải quyết chiều cùng ngày”, đại diện UBND xã Phú Mỹ Hưng khẳng định.

Xe máy của nạn nhân khi tông vào nhà dân bên đường. Ảnh: N.N.

Trong khi đó, đại diện Công an TP.HCM cho biết chưa nắm được sự việc vì Công an huyện Củ Chi chưa báo cáo. “Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc để làm rõ và trả lời báo chí sau”, đại diện Công an TP.HCM nói.

Theo Tri thức trực tuyến