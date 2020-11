Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Sông Cầu

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sau khi có thông tin về thi thể trôi dạt vào bờ biển Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, cơ quan chức năng bước đầu kiểm tra và xác định không phải người địa phương.

Nạn nhân được xác định ban đầu là Yên Võ Thành Nhân, người tỉnh Gia Lai, đang làm ăn ở Bình Định - tạm trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ở biển Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Trong khi đó, báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 11/11 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết nhiều căn nhà ở các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu đang bị ngập 0,5-2 m. Trong đó, nhiều nhất là huyện Tuy An với hơn 11.650 căn nhà đang bị ngập.

Đến sáng nay, thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên 4500 m3/ giây, thủy điện Sông Hinh lên mức 254 m3/ giây.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng phát đi cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ.

Lực lượng chức năng huyện Sông Hinh cắt cử người không cho qua các đoạn đường bị ngập trên Quốc lộ 29

Trong đó, các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam của huyện Đồng Xuân tiếp tục ngập sâu 1-2 m; các xã An Định, An Dân của huyện Tuy An ngập sâu 0,8-1,6 m; các xã An Thạch, An Thọ, An Ninh Đông, An Ninh Tây của huyện Tuy An ngập 0,6-1,5 m; xã An Cư, thị trấn Chí Thạnh của huyện Tuy An ngập gần 0,5 m.

Theo Người lao động