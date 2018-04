Hà Nội: Một học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 xuống đất

Trường TH Dịch Vọng B nơi xảy ra sự cố.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h40 tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội). Học sinh N.T.C lớp 4 của trường này bị rơi từ tầng 4 xuống đất. Học sinh sau đó được nhà trường và gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E.

Chiều cùng ngày, Công an Phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy xác nhận là đơn vị này đang vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố nêu trên.

Nguồn tin cho biết, học sinh C không ăn bán trú tại trường mà ăn ở nhà. Gia đình C rất hoàn cảnh. Sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy đã trực tiếp chỉ đạo, công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá xã hội cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận, gia đình và các phòng ban liên quan đều có mặt tại bệnh viện E. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều lãnh đạo quận vẫn chưa thể gặp được học sinh gặp nạn do các bác sỹ đang cấp cứu.

Lãnh đạo Quận đã trực tiếp liên hệ với Giám đốc bệnh viện để nắm tình trạng cũng như hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất để cấp cứu cho học sinh không may gặp nạn. Quận Cầu Giấy cũng đã báo cáo UBND TP Hà Nội về vụ việc.

Minh Anh