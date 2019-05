Giải nhiệt ngày nắng nóng 38 độ C ở di tích quốc gia đặc biệt

Nắng nóng đang lan rộng tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ khiến hồ Long Trì, chùa Thầy đông đúc hơn thường lệ.

Đây là hồ nước lớn có từ thời nhà Lý. Trước đây, người dân từng trồng sen nhưng đã bỏ nhiều năm qua để người dân quanh vùng đến tắm mát vào mùa hè.

Từ 16h30 ngày 16/5, nhiều ông bố đã cho con nhỏ đi tắm và tập bơi. Ông Hồng, một người dân trong làng cho biết ngày thường không nắng nóng thì nơi đây vắng vẻ hơn.

Ngày thường, hồ không có nhiều thanh niên, chỉ vài chàng trai trong làng dành thời gian nghỉ cuối buổi chiều tới giải nhiệt.

Bé Yến chơi với em trai mới 2 tuổi. Hồ nông, ông nội thả Tùng xuống nước, ban đầu bé khóc vì sặc nhưng vài giây sau lại cười tươi.

Sau giờ tan học, hồ càng đông trẻ em hơn.

Nhiều trẻ vừa về đến nhà liền chạy tới hồ vui đùa cùng bạn bè.

Với trẻ mới làm quen với sông hồ, ngoài áo phao, những chiếc can nhựa, bình nước là phương tiện thô sơ phụ huynh trang bị cho các em để tập bơi.

Một em bơi từ giữa hồ vào bờ.

Không có bãi cát như biển hay sông, thanh niên, trẻ em ở đây sau khi bơi mệt lên sân ngồi ngắm mọi người phía dưới. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp nóng phía tây với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 17 đến 19/5, nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Thời gian trong ngày có nền nhiệt trên 35 độ C kéo dài từ 11h đến 16h.

Theo Tri thức trực tuyến