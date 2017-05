Gia cảnh khốn khó của 2 anh em ruột bị xe tải đi ngược chiều cán tử vong thương tâm

Vụ việc 2 anh em ruột là Nông Văn Hùng (23 tuổi) và Nông Thị Vân (21 tuổi, trú tại xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) bị xe tải cán tử vong thương tâm trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 2/5 vừa qua khiến nhiều người thương cảm. Chiều 5/4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Hoàng Công Tạo, Cán bộ UBND xã Hồng Thái cho biết đã nắm được thông tin sau khi xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo ông Tạo, trước đó anh Hùng và em gái được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày nên về quê thăm gia đình, đang trên đường trở lại công ty làm việc thì gặp nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đêm 2/5, thi thể 2 anh em được đưa về gia đình tổ chức các thủ tục mai táng. Trong sáng 3/5, gia đình đã làm đám tang cho chị Vân, đến sáng 5/5 gia đình mới tiếp tục làm đám tang cho anh Hùng.

Ở địa phương, gia đình anh Nông Văn Hùng có 4 anh chị em, là người dân tộc Nùng. Trong đó, anh Hùng và chị Vân là con thứ 2 và thứ 3 và thuộc diện hộ nghèo của xã, kinh tế rất khó khăn.

Hình ảnh người đi đường cố tránh sau khi ô tô tải đi ngược chiều đâm tử vong 2 anh em ruột - (Ảnh cắp từ clip).

"Bố của Hùng và Vân mới mất cách đây chưa tròn 2 tháng, vậy mà giờ cả 2 anh em lại ra đi cùng lúc. Đau xót hơn, Hùng đã lập gia đình và vợ mới sinh con được hơn 5 tháng, còn Vân chưa lập gia đình. Tai họa lại ập đến liên tiếp với gia đình họ", ông Tạo đau xót nói.

Vị cán bộ xã Hồng Thái cũng chia sẻ, cuộc sống khốn khó nên anh Hùng và chị Vân đi làm công ty ở xa nhà để có tiền giúp gia đình thoát cảnh khó khăn. Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu thì tai họa đã ập đến khiến người thân và bà con hàng xóm rất đau buồn, thương xót.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 2/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ va chạm giữa xe tô tô tải mang do Đào Mạnh Hà điều khiển với xe ô tô do ông Phạm Xuân Phụng (55 tuổi, tại Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, ô tô tải chạy lấn sang phía trái phần đường rồi đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều. Hậu quả, 2 người ngồi trên xe máy là anh Nông Văn Hùng và chị Nông Thị Vân tử vong tại chỗ.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang xác định, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do lái xe Đào Mạnh Hà điều khiển phương tiện đi sai làn đường.

Ngày 3/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng này theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Định Nguyễn (Trí Thức Trẻ)