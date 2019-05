Gần 70.000 bao thuốc lá lậu bị công an thu giữ

Ngày 28/5, Ban chỉ đạo chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của Bộ Công an tổ chức lễ mittinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5/2019.

Thượng tá Phan Văn Mai, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Cục Y tế, thường trực Ban chỉ đạo chương trình PCTHTL của Bộ Công an cho biết, năm 2018, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Quỹ PCTHTL Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật và Nghị định 176 của Chính phủ về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực PCTHTL tại các địa bàn như: Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM, Thái Bình, Hải Dương…

Thượng tá Phan Văn Mai, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Cục Y tế, thường trực Ban chỉ đạo chương trình PCTHTL của Bộ Công an

Qua kiểm tra tại khách sạn Sai Gon Star Hotel ở TP HCM, do khách có hành vi hút thuốc lá, đoàn kiểm tra đã phạt 8 triệu đồng. Tương tự tại Thái Nguyên, đoàn kiểm tra phát hiện tình trạng còn nhiều đầu mẩu thuốc lá, nên đã phạt 4 triệu đồng.

Năm 2018, Ban chỉ đạo PCTHTL Bộ Công an cũng đã xây dựng thành công 2 mô hình điểm về kiểm tra, xử phạt vi phạm quy định của Luật PCTHTL tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn do lực lượng công an quản lý tại Hải Phòng, Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 380 cơ sở kinh doanh có điều kiện tại hai địa phương này. Năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện những hành vi buôn lậu, tàng trữ thuốc lá, kịp thời xử lý theo quy định pháp luật. Đã có 72 vụ đã bị bắt và xử lý. Gần 70.000 bao thuốc lá các loại bị thu, phạt tiền 5,3 tỷ đồng.

Những bao thuốc lá lậu giấu trong bao tải, vừa được tổ tuần tra kiểm soát Trạm cảnh sát Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) phát hiện đêm 26/5

Qua báo cáo của công an các đơn vị, địa phương, số người hút thuốc lá đã giảm đáng kể, còn 19,5% năm 2018, đặc biệt là số cán bộ, chiến sĩ công an trẻ và những người còn đang hút thuốc lá cũng có ý thức hơn, không hút thuốc lá nơi đông người, trong phòng họp, không còn cán bộ, chiến sĩ công an tụ tập trong phòng làm việc để hút thuốc lá, giảm nhiều hành vi ném tàn thuốc lá bừa bãi…

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết, năm 2019, Ban chỉ đạo PCTHTL của Bộ này sẽ xây dựng mô hình điểm về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong công tác PCTHTL tại Hà Nội, TP HCM và Quảng Trị.

Trong đó, mỗi địa phương lựa chọn tổ chức tại 7 quận/huyện, phường/xã trọng điểm, tập trung nhiều khu vực công cộng, các cơ sở kinh doanh dich vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn… để xây dựng mô hình điểm.

Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề "Thuốc lá và các bệnh về phổi".

Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về phổi, đồng thời kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời nhằm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá.

