Diễn biến thời tiết trong tháng 4 có gì đặc biệt?

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, trong tháng 4, miền Bắc có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh, tuy nhiên cường độ từ yếu đến trung bình và lệch Đông.

Loa kèn là loài hoa biểu trưng cho tháng 4 ở Hà Nội. Hình minh họa

Trung tâm Khí tượng cũng nhận định, nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ.

Do đang giai đoạn chuyển mùa cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cụ thể thời tiết trên cả nước trong tháng 4:

Thời kỳ từ ngày 01-10/4: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.

Thời kỳ từ ngày 11-20/4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn trong khoảng từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-30/4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.

K.N