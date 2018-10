Diễn biến mới vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc UBND TP Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2018.

Liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, gây xôn xao dư luận gần 1 tuần qua, ngày 28-10, trao đổi với PV Báo CAND, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với anh Nguyễn Cà Rê do bán 100 USD tại nơi không được phép mua bán ngoại tệ, tôi đã yêu cầu Công an thành phố và các cơ quan chức năng liên quan, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình của vụ việc để báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10. Vào chiều 29/10, tại cuộc họp liên ngành, UBND thành phố sẽ có ý kiến chính thức”.

Tiệm vàng Thảo Lực, nơi cơ quan chức năng bắt quả tang vụ mua bán ngoại tệ trái phép.

Trước đó, ngày 24/10, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức buổi họp báo, thông tin về vụ xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng do bán 100 USD tại nơi không được phép mua bán ngoại tệ.

Theo Công an thành phố, trưa 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (40 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đang mua 100 USD của anh Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Qua làm việc, các tổ chức, cá nhân trên đã thừa nhận hành vi sai phạm. Công an TP Cần Thơ có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trên và tham mưu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền.

Anh Rê bị phạt 90 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tịch thu 2.260.000 đồng (từ tiền bán 100 USD) được quy định tại khoản 8, Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Công ty Thảo Lực bị phạt tiền 295 triệu đồng (tổng hợp nhiều hành vi); hình thức phạt bổ sung là tịch thu 100 USD (quy định tại điểm a, khoản 8, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng).

Đồng thời, tịch thu 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị 548.664.000 đồng (quy định tại điểm a, khoản 14, điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). Công ty Thảo Lực đã thi hành xong quyết định xử phạt, còn anh Rê thì chưa đóng phạt.

Theo Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ, căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu để giảm nhẹ việc nộp phạt, như: Đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77. Trường hợp anh Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi đến UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Phan Đình Hưng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho rằng, thông tin từ Công an TP Cần Thơ thì chủ tiệm vàng (ông Lực) không có khiếu nại và đã chấp hành việc đóng phạt. Các cơ quan chức năng đã có quyết định xử lý số kim cương, đá nhân tạo mà trong quá trình khám xét đã phát hiện nhưng ông Lực đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

“Vấn đề mà bạn đọc quan tâm, nếu như cho rằng cơ quan chức năng Cần Thơ làm không đúng quy định thì tại sao ông Lực lại không thực hiện quyền khiếu nại đến các cơ quan chức năng trong thời hạn luật định cho phép” - luật sư Phan Đình Hưng phân tích…

Trả lời báo chí, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê là đúng luật. Theo đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt đối với ông Rê dựa vào tờ trình của Công an TP Cần Thơ.

Còn luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) phân tích, việc UBND TP Cần Thơ căn cứ Nghị định 96/2014 để xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân đổi ngoại tệ với số tiền 100 USD là không sai.

Tuy nhiên, quy định pháp luật này cần phải được sửa đổi bổ sung cho sát với thực tế cuộc sống, vì tồn tại nhiều bất cập. Bởi vấn đề là kiểm soát điểm kinh doanh, chứ không phải là cá nhân có nhu cầu nhỏ lẻ. Trong giao dịch hằng ngày, có nhiều trường hợp như Tết được lì xì, tặng nhau với lượng nhỏ ngoại tệ, nếu có nhu cầu đổi thì xử lý cũng không ổn về thực tiễn đối với quy định pháp luật này.

Ngoài ra, nếu cá nhân đến ngân hàng để đổi ngoại tệ chăng nữa thì có ai đó yêu cầu ngân hàng xuất trình giấy phép về việc được đổi ngoại tệ hay không? Tóm lại, Nghị định 96/2014 cần phải nghiêm túc đánh giá giữa quy định với thực tiễn cuộc sống.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, sau khi có thông tin về việc một người dân ở TP Cần Thơ đổi 100 USD và bị phạt 90 triệu đồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ vụ việc.

Ông Lê Minh Hưng cũng cho biết thêm là Ngân hàng Nhà nước đang có kế hoạch sửa đổi Nghị định 96/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, và việc phân loại mức vi phạm cũng là một cách khi sửa nghị định này…

Chiều cùng ngày (28-10), anh Nguyễn Cà Rê cho biết, rất vui mừng khi biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ sẽ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ miễn, giảm tiền phạt 90 triệu đồng cho anh... đồng thời vẫn tiếp tục làm đơn xin miễn giảm gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 26-10 và đã làm xong văn bản tham mưu cho UBND TP Cần Thơ để xử lý vụ việc. Theo đó, sẽ đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho anh Rê và trả lại 100 USD cho anh này.

“Do thời gian rơi vào ngày thứ 7 và chủ nhật, nên ngày thứ 2 chúng tôi sẽ chuyển văn bản đến UBND TP Cần Thơ. Tôi đã trao đổi trước qua điện thoại với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, quyết định sau cùng sẽ do UBND thành phố quyết định” – ông Hà cho biết.

Theo Công An nhân dân