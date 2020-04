Đi chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc sau khi hết cách ly xã hội

Đêm 23 rạng sáng 24/4, một ngày sau khi hết giãn cách xã hội, chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có đêm thứ 2 buôn bán trở lại. Nơi đây đã bị tạm ngưng hoạt động do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 243.